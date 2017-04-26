“İnşallah Ürünün Bol Olacağı Tahmin Ediliyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO olarak, Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ ne katılacaklarını belirterek, zirvede Malatya kayısısını tanıtacaklarını söyledi.

28-29 Nisan tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenecek olan ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin çok önemli olduğunu ifade eden Erkoç, “Burada Malatya ihracatının büyük bir kısmını oluşturan kayısıyı tanıtacağız. Bu kayısımız için çok önemli. Ben bütün hemşehrilerimizi ve iş adamlarımızı buraya bekliyorum” diye konuştu.

“Kayısı için ‘Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi’ni kısa sürede alacağız”

Başkan Erkoç, 2001 yılında kayısı için Türkiye Coğrafi İşaret Belgesini aldıklarını hatırlatarak, 2014 yılında başvurdukları Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesini de en kısa sürede alacaklarını kaydetti.

Erkoç, “Kayısı Malatya için çok önemli, ihracatta en büyük gelir kaynağımız kayısı. Biz de 2001 yılında kayısımız için coğrafi işaret belgesini almıştık. 2014 yılında da Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesine başvurduk, o süreç de tamamlandı, bugün yarın o belgeyi de almış olacağız. Böylelikle Türkiye’de tarım ürünleri arasında incirden sonra Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesini alan ikinci ürün kayısı olacak. Bu Malatya için çok önemli, ürünümüzün kaliteli olduğunu bu belgeyle onaylamış olacağız. Bunun yanında kayısının AB’de artık tescillenmiş bir ürün olduğunu ispat edeceğiz. Bu Malatya için önemli bir kazanç olacak” ifadelerini kullandı.

“Şehirdeki herkese büyük görevler düşüyor”

Kayısıdaki sorunların giderilmesi için şehirdeki herkese büyük görevler düştüğünü aktaran Erkoç, “Kayısı bizim için önemli bir gelir kaynağı ama hala kayısıdaki sorunlarımız devam ediyor. Fiyat istikrarında belli bir noktaya gelemedik. Üreticilerimizin ciddi sıkıntıları var, bu yıl da inşallah ürünün bol olacağı tahmin ediliyor. Ben ürünü hasar gören üreticilerimize de geçmiş olsun diyorum. Ürün bu yıl bol olacak ama esas olan üreticilerimizin alın terinin boşa gitmemesi. Bunun için üreticiden tutun da ihracatçısına ve STK’lara kadar herkese ciddi görevler düşüyor. Bizim il olarak yapacağımız en önemli şey kayısıdaki fiyat istikrarını sağlamaktır. Ürün az olduğu zaman fiyatlar yükseliyor, ürün bol olduğu zaman fiyatlar düşüyor, bunu dengelememiz ve üreticilerimizin sorunlarını gidermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

iha