İnternet İyi Yönde Kullanılmalı

Malatya’da internet kafe işletenlerle toplantı yapılıp, sektörün sorunları ele alındı.

İl Genel Meclisi Salonu’nda Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş’ın da katıldığı toplantıda ilk konuşan Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, odaları bünyesinde faaliyet gösteren internet kafelerin sorunlarını dile getirdi.

Hafta sonları internette sıkıntı olduğunu söyleyen Hacı Karafil, “Türk Telekom’dan kaynaklanan bu sıkıntı nedeniyle üyelerimiz sorun yaşıyor. Zaten sadece hafta sonları işleri iyi olan üyelerimiz bu sıkıntının giderilmesini bekliyor” diyerek, internet kafelerin ekonomik açıdan durumlarının iyi olmadığını, bu nedenle fazla da sıkıştırılmamalarını istediklerini dile getirdi.

Valilik Yazıişleri Müdürü Durmuş Doğan da konuşmasında, Malatya Valiliği İl Yazıişleri Müdürlüğü İnternet Bürosu’nun üç yıldır faaliyette olduğunu belirtip, bu büronun zaman zaman denetlemeler yaptığını dile getirdi.

İnternet kafelerin ekonomik durumlarının iyi olmadığı görüşüne katılmadığını söyleyen Durmuş Doğan, “İnternet kafe sayısı 150 iken, bugün 199 rakamına ulaştı” şeklinde konuştu.

Malatya Valiliği İl Yazıişleri Müdürlüğü İnternet Bürosu’nun oluşturduğu bilimsel kurulun 52 oyun üzerinde çalışma yaptığını hatırlatan Doğan, “Şiddet içerikli oyunları yasakladık. Çünkü, bu tür oyunlar gençlerimizi kötü yollara yönlendiriyor. Erzurum’da gördük, bir çocuk internet oyunları nedeniyle öldürüldü” dedi.

İnternet kafelere 3 ile 15 bin TL ceza verilmesinin kanunda olmasına rağmen, kendilerinin 9.maddeyi uygulayıp bin – bin 500 TL arasında ceza kestiklerini dile getiren Durmuş Doğan, “Yaptığımız denetimlerle ceza kestiğimiz internet kafe sayısı 50’den 9’a düştü” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmeleri için şiddet içerikli oyunlar konusunda dikkatli olunmasını isteyen Durmuş Doğan, “İnternet günümüzde kaçınılmazdır. Ancak internet iyi yönde kullanılmalıdır” dedi.