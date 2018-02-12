Beklenen Karar Açıklandı.. Sigorta Teşvik Süresi Uzadı

Aralarında Malatya’nın da yer aldığı 36 ilde uygulama süresi 2017 yılının Aralık ayında sona eren 6 puanlık teşvik süresinin uzatıldığı bildirildi. 10 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2017 tarihinde sona eren süre, 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın Aralık ayına kadar uzatıldı. Yapılan bu süre uzatımı ile işverenlere 2.029,50 TL brüt asgari ücret üzerinden 1 işçi için 121,77 TL sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

“İşveren Ocak ayı prim desteğini alabilecek”

Ekonomist-Yazar Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu Kararı 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, 2018 Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini e-bildirge sistemi üzerinden teşviksiz gönderen işyerleri 23 Şubat 2018 tarihine kadar bu bildirimlerini e-bildirge sistemi üzerinden iptal edip 46486/56486 sayılı kanun numaralı aylık prim hizmet belgelerini seçerek yeniden onaylamaları halinde ilave (6) puanlık teşvikten yararlanabileceklerdir” dedi.

Altaş, sigorta prim teşvik uygulama sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“2013 yılında uygulamaya giren 6486 Sayılı kanunla sağlanan sigorta primi teşvik uygulama süresi illerin yer aldığı listelere göre I nolu listede yer alan iller için 3 yıl, II nolu listede yer alan iller için 4 yıl ve III nolu listede yer alan iller için 5 yıl süre ile uygulanması öngörülmektedir. Yasanın 3 yıl süre ile uygulanacağı (I) sayılı listede yer alan; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde bu süre 31.12.2016 tarihinde sona ermekteydi. Bu süre 20 Ocak 2017 Tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “31.12.2017” şeklinde değiştirilmişti.

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2018/11190 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 31.12.2017 tarihinde sona eren süre 01.Ocak.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan bu süre uzatımı ile işverenlere 2.029,50 TL brüt asgari ücret üzerinden 1 işçi için 121,77 TL sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararı 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, 2018 Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini e-bildirge sistemi üzerinden teşviksiz gönderen işyerleri 23 Şubat 2018 tarihine kadar bu bildirimlerini e-bildirge sistemi üzerinden iptal edip 46486/56486 sayılı kanun numaralı aylık prim hizmet belgelerini seçerek yeniden onaylamaları halinde ilave 6 puanlık teşvikten yararlanabileceklerdir.”

Altaş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Maddesinde yer alan 5 puanlık hazine yardımına ilave olarak, sigorta primine esas kazanç al sınır üzerinden (Asgari ücret) sigorta primi işveren hissesi desteğinin işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerlerinin yararlanacağını kaydetti.

Altaş’ın verdiği bilgilere göre yüzde 6 prim desteğinden yararlanacak I ve II sayılı liste şöyle:

Güler Hazar / Yeni Malatya Gazetesi (www.yenimalatya.com.tr) – Malatyahaber.com