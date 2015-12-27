İsim Değişikliği Hazırlığı



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Halil Karaman, takımın isminin ve logosunun değiştirilmesiyle ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığını kaydetti.



Karaman, Cumartesi günü mali kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, “Cumartesi günü saat 10.00’da Malatya Belediye Konferans salonunda mali kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu sezonun ve gelecek sezonla ilgili yapılacak olan çalışmalar mali kongremizde değerlendirilecek” dedi.



Takımın isminin ve logosunun değiştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Karaman, “Kulüp olarak isim ve logo değişikliğiyle ilgili çalışmalara başladık. Bununla ilgili gerekli evrakları hazırlayarak Ankara’ya gönderdik. Şuanda gelecek olan kararı bekliyoruz. Bu karara göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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