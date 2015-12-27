‘İsimleri Oralara Verin..’

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, Sümerpark’a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Şeker Fabrikası’ndan alınacak arazide kurulacak parka da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verilmesi kararlarını değerlendirdi. Altaş, iki ismin, Malatya’nın tarihine geçmiş iki önemli sanayi tesisinin yerindeki parklara değil, oluşturulacak “serbest bölge, teknopark veya endüstri bölgesine” verilmesinin çok daha uygun ve anlamlı olacağını savundu.

Altaş, Malatya kamuoyunda da yoğun olarak tartışılan parklara verilen isimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“İçinde bulunduğumuz bugünlerde Malatyamızla özdeşleşmiş kuruluşların arazileri üzerinde yapılması düşünülen parklara Malatya Belediye Meclisi’nce verilecek isimlerin kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldığını görmekteyiz.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak şuna inanmaktayız ki Malatya geçmişten günümüze sosyal ve ekonomik olarak yaratmış olduğu değerleri ile ülkemiz gündeminde her zaman önemli bir yer bulmuştur.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Ülkemiz ve Malatya ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve Malatyalıyım diyebilen her Malatyalının geçmişinde bir hatırası bulunan Sümerbank ve Şeker Fabrikalarının yerine yapılan ve yapılması düşünülen parklara;

Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Sn. Başbakanımızın isimlerinin verilmesi ilk bakışta olumlu görünse dahi, Bu alanlara verilecek isimlerin kendilerine özgü Sümerpark ve Şekerpark isimlerin verilmesi Malatya tarihinin geçmişten geleceğe taşınması açısından çok daha rasyonel bir davranış olacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu kuruluşlar Malatya tarihinin geçmişten geleceğe taşınması önem arz eden değerleriydi.

Malatya Belediye Meclisi tarafından alınan kararla; Bu uygulamanın Malatyanın tarihsel sosyal ve ekonomik geçmişinin geleceğe taşınmasına vurulan en büyük bir darbe olarak görmekteyiz.

Bir devlet adamı olarak bulundukları görevler gereği ülkemize hizmet etmekte olan, Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Başbakanımızın isimlerinin bir yer veya kuruluşa verilmesi Malatyamız için bir zorunluluk ve ihtiyaç ise bu konudaki önerimiz bu isimlerin destek ve katkıları ile Malatya ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve Malatya da kurulacak bir Endüstri Bölgesine serbest bölgeye ya da bir teknopark-Teknoloji geliştirme merkezi ne verilmesi en doğru olanıdır.

Bu nedenle Malatya belediye meclisinin bu konuda almış olduğu kararları bir kez daha gözden geçirmesi ve bu konuda en doğru kararı alması dileğimizdir..”