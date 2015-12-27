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Malatya Haber -

İşitme Engelli Annelere Eğitim

İşitme Engelli Annelere Eğitim
  • 28.12.2015
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İşitme engelli annelere “Anne-Çocuk İlişkisi” anlatıldı. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından verilen aile eğitim seminerleri devam ediyor.

MADEM, işitme engelli annelere yönelik ilk programı Malatya İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Kur’an Kursu işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi İnönü Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde gerçekleştirdi. Aile Danışmanı Zehra Sönmez tarafından verilen seminerde “Anne-Çocuk İlişkisi” anlatıldı. Aile Danışmanı Sönmez’in slayt gösterisi eşliğinde verdiği bilgiler, İl Müftülüğü Kur’an Kursu öğreticisi Ayşe Yılmaz ve işaret dili uzmanı Sevim Çancı tarafından katılımcılara aktarıldı.

İlgi gören seminer programının aylık periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

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