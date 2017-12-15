O Kafaya Göre Her Yer ‘Parsel’!. Bu Alana da Bina Dikecekler..

Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında çevre yoluna sınır olan 10 dönümlük alana Arkeoloji Müzesi’nin planlandığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yatırım programında yer alan ve ödeneği de ayrılan söz konusu alanın halen vatandaş mülkiyetinde olduğu, Büyükşehir Belediyesi’ne ait başka bir arsa ile takas edilerek, Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Bakanlığa tahsis edileceği kaydedildi.

Yeri noktasında büyük tartışmalara yol açan ancak temel kazısından sonra yapımı iptal edilen Kavuk Camii’nin ardından miting ve fuar alanı olarak kullanılan Büyükşehir Belediye Binasının arkası bu kez de Arkeoloji Müzesi ile gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının arka kısmında yer alan ve kitap, yemek, yapı-dekorasyon gibi fuarların kurulduğu yaklaşık 10 dönümlük alana Malatya Arkeoloji Müzesi’nin planlandığı öğrenildi.

Müze binası yapımı kararlaştırılan belediye arkasındaki 10 dönümlük alan için, bilinçli ve geleceğe yönelik bir değerlendirme yapma gereği duyulmadığı, birkaç memurun istek ve çabası doğrultusunda ilgili makamlar arasında yazışmaların ve protokollerin yapıldığı, 18 Aralık’taki Büyükşehir Meclisi’nde, yaklaşık 10 dönümlük alanın müze yapılması koşulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi kararı alınarak resmi prosedürün tamamlanacağı belirtildi.

Uzmanlar: Yer seçimi yanlış

Yeri nedeniyle çok tartışılan Kavuk Camii’nin iptal edilmesinin ardından miting ve fuar alanı olarak değerlendirilen, yanı başındaki alış veriş merkezi, kent merkezine yakınlığı nedeniyle insan ve trafik sirkülasyonu açısından kalabalık olan bir bölgeye müze yapımının yer açısından son derece yanlış bir seçim olacağını belirten şehircilik uzmanları “Belediye arkasındaki boş alan, kentin başta mitingler, konserler, fuarlar olmak üzere çok çeşitli ihtiyaçları için kullanılan- kullanılabilecek bir alan. Burası miting alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, kent merkezindeki meydanın mitingler için kullanılıp kent trafiğinin ve günlük yaşamının adeta kilitlenmesi sorunu sona ermişti. Şehir merkezine yakınlığı, hemen yanı başında bir alış veriş merkezinin olması, ayrıca İnönü Caddesi üzerinde lise, dershane, kurs merkezi ve özel hastanelerin olması cadde üzerindeki yaya ve araç trafiğini fazlasıyla artıran unsurlar. Cazibe merkezlerinin artması, zaten cadde üzerinde sabah ve akşam saatlerinde oluşan uzun araç kuyruklarını daha da uzatacak ve kent merkezine giriş neredeyse imkansız hale gelecek. Malatya’ya arkeoloji müzesi yapılması önemli bir konu ama yerinin bir kez daha düşünülmesi gerekiyor” diyerek, mevcut yöneticilerin kentin geleceğine yönelik sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri gerektiğini, burada düşünülen cami, müze için başka alanlar bulunması gerektiğini ifade ettiler.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAF: AVM ile Büyükşehir Belediyesi’nin arasındaki bu ‘miting alanı’nın, sol tarafına bu kez müze planları yapılıyor!..