İşsizlik Göçle Birlikte Arttı..

Malatya’da 2004 yılında resmi kayıtlara göre 12 bin olan işsiz sayısının 17 bine çıktığı bildirildi.

İş-Kur Malatya İl Müdürü Yaşar Karataş, Malatya’ya Doğu ve Güneydoğu illerinden göç olması nedeniyle işsiz sayısının arttığını belirterek, “Resmi kayıtlarımıza göre 12 bin olan işsiz sayısı, 5 bin civarında yükselerek 17 bine çıktı” dedi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan bir tekstil fabrikasının kurumları kanalıyla 105 günlük kurs düzenleyeceğini, bunun için 200 kursiyer alımı yapmak istediklerini ve yaklaşık bin başvuru olduğunu belirten Karataş, yatırımcıların İş – Kur Müdürlüğü’nü yeterince kullanamadığını söyledi.

Yatırımcıların İş-Kur vasıtasıyla eleman almaları halinde, elemanlara kursu kendilerinin verdiğini ve ücretini kendileri karşıladığını ifade eden Karataş, “Çünkü işveren, 3 ay çalıştıracağı işçinin masrafından kurtulmuş olduğu gibi, kurs sonunda mesleği öğrenen kalifiye elamana da kavuşmuş oluyor. Ancak, Malatya’da bizim bu imkanımızdan yararlanan yatırımcı ve fabrika beklenen kadar değildir” diye konuştu.