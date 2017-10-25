“İşte Benim Malatya’m”ı Yazdı

Kültürel anlamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde “Malatya, Geçmişten Günümüze Şehrin Serüveni” isimli kitap yayınının ardından, bu hafta da Atilla Kantarcı tarafından kaleme alınan “İşte Benim Malatya’m” isimli kitabı yayınladı. Yayınlanan yeni kitap, düzenlenen bir programla tanıtıldı.

“İşte Benim Malatya’m” isimli kitabın tanıtımı ve imza günü için 25 Ekim Çarşamba günü Sanat Merkezi Fuaye Salonunda tanıtım programı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu son 8 yılda 40’ın üzerinde yayına yer verdiklerini belirtti.

BU KİTAP BİR DÖNEME IŞIK TUTUYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak “İşte Benim Malatya’m” kitabını Malatya’ya kazandırmaktan bahtiyar olduklarını söyleyen Mumcu, “Bu kitap çok enteresan, çok güzel, bir döneme ışık tutan, keyifle okunabilecek bir kitap. Atilla Kantarcı bey has bir Malatyalı. Bu anlamda emeğine yüreğine sağlık. Bölgesinde çok önemli bir şehir olan Malatya, ilginç bir dokuya sahip. Özellikle bölgeden aldığı göçler nedeniyle güzel bir aşure diyebilirim. Tadı güzel, yaşanması güzel bir şehir. Belki içinde yaşadığımız için birçoğumuz bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan bakıldığında havasıyla, suyuyla, meyveleriyle, insanıyla yaşanılacak bir şehir.

Atilla Kantarcı beyin kitabında şunu göreceksiniz: 60’lı yıllarda Malatya’nın siyasetini, eşrafını, esnafını, çarşı kültürünü, futbolunu, ünlülerini, işadamlarını siyasilerini göreceksiniz. Atilla bey gözlemlerini paylaşırken kendi yaşadıkları ile de küçük bir belgesel ortaya koymuş.

Biz böyle bir kitabı Malatya’ya kazandırmaktan dolayı kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Bu kitabın Malatya’ya hayırlı olmasını diliyor, Atilla Kantarcı beye teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİN YAŞANMIŞLIKLARINI YENİ NESİLE AKTARMAK GEREK

“İşte Benim Malatya’m” isimli kitabında Malatya’nın geçmişini ve yaşanmışlıklarına değindiğini belirten Yazar Atilla Kantarcı ise insanların yaşlandıkça nostalji kelimesini daha sık kullanmaya başladığını söyledi. Kantarcı şunları söyledi:

“Eskiye daha çok atıf yapıyorlar, eskiden daha çok bahsediyorlar. İşte nerede o eski ramazanlar, nerede o eski bayramlar lafını çok sık duyarız. Aslında ramazanlar, bayramlar eskisi gibi, değişen bizleriz, insanlar değişti.

Kitap yazma gibi bir düşüncem yoktu. Kendi kendime bir şeyler karalamaya başladım. Birkaç arkadaşımla paylaştım. Çünkü ilk defa yazıyordum. Yazdıklarımla inanamadığım şekilde bir beğeni aldım. Yerel bir gazeteden teklif geldi yazar mısınız diye, orada yazmaya başladım. Birkaç arkadaşım bu yazdıklarınızı yeni kuşaklara aktarmanız lazım diyerek beni cesaretlendirdiler.

O günleri yaşamış birisi olarak, insan kalitemizin git gide düştüğünü üzülerek söylemeliyim. Geçmişin güzel insanlarını, güzel geleneklerini, göreneklerini, yaşanmışlıklarını yeni nesile aktarmak gerek diye düşündüm. Bu benim vazifem dedim. Bunun için yola çıktım. O günleri yaşayan insanların bu kitabı okuduğu zaman, o günleri tekrar hafızalarında canlandırmalarını, tekrar o günleri yaşamalarını ve de dudaklarında bir tebessüm olmasını arzu ettim. İnşallah amacıma ulaşırım. Kitabın oluşmasında ve çıkarılmasında bana büyük katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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