“İstiklal Mücadelesi Bugün Bir Kez Daha Verilmekte”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Asker ve Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 87. yıldönümü törenlerle kutlandı. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi.

13 Şubat Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Anıt Şeref defterini imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Anıt Şeref Defterine yazdığı yazıda;

“Büyük Komutan ve Devlet Adamı Mustafa Kemal ATATÜRK;

Malatya’ya teşriflerinizin 87. yıldönümünde sizleri bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Sizlerin 95 yıl önce kurarak bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti korumak ve hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla-başla çalışmalar yapıyoruz.

Bir asır önce başkomutanlığınızda verilen istiklal mücadelesi, bugün bir kez daha verilmektedir. Her alanda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye Cumhuriyeti’nin önünü kesmek ve diz çöktürmek isteyen emperyalist güçler, birçok koldan ülkemize saldırmaktadırlar. Başta kendi kurdukları terör örgütleri olmak üzere; siyasi, ekonomik ve silahlı terörizmin iç ve dış mihraklarına karşı harekete geçen devletimiz, büyük bir başarıyla şer odaklarına karşı mücadele vermektedir.

Yıllardır PKK terör örgütüyle ülkemizin ayağını bağlamaya çalışan bu mihraklar, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütüyle ifşa olmuşlar, PYD-YPG terör örgütlerine düzenli ordu kurdurma girişimiyle de ülkemizi kuşatma altına almaya çalışmışlardır.

Düşman devletlerin ülkemize yönelik bu saldırılarına karşı ikinci bir istiklal mücadelesi başlatan devletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlattığı terör örgütlerini temizleme mücadelesini, bugün yurt içinde ve yurt dışında başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde büyük oranda temizlenen terör örgütleri, yurt dışında da düzenlenen harekâtlarla bertaraf edilmektedir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin korunması ve gelişmesi noktasında üzerimize düşeni layıkıyla yapma gayreti içerisindeyiz. Bir yandan fiziki belediyecilik hizmetleri yaparken bir yandan da milli ve manevi duygularımızın korunması, canlanması ve şahlanması için halkımızla birlikte devletimize ve hükümetimize elimizden gelen desteği verme gayreti içerisindeyiz.

İlimize teşriflerinizin yıldönümünde tekrar rahmet ve minnetle anarken, tüm Malatyalı hemşerilerim adına saygılar sunarım” dedi.

Halk Eğitim Merkezi’ndeki Tören

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri Atatürk Evi’ni gezdi. Burada Atatürk’ün 1937 yılında geldiği ve Malatya’da kaldığı sırada kullanılan eşyaları inceleyen protokol daha sonra Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen konferansa geçti.

Düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir konuşma yaptı. Başkan Çakır yaptığı konuşmada;

Öncelikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize teşriflerinin 87. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Bin bir güçlük ve yokluk içerisinde emperyalist güçlere karşı kurtuluş savaşı veren aziz milletimizin önderliğini yapan Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra, ülkenin kalkınmasına ve imarına yönelik çalışmalara hız vermiştir.

Bu çalışmalar kapsamında, yurt gezilerine çıkan Atatürk, ilki 13 Şubat 1931’de, ikincisi de 14 Kasım 1937’de olmak üzere iki defa ilimizi ziyaret ederek, gelişen ve büyüyen Malatya’ya verdiği önemi göstermiştir.

Bir ülkenin onurunu, saygınlığını koruyarak, nasıl değiştirileceğini, dönüştürüleceğini, hem tarih yazarak, hem de tarihe not düşerek gösteren Atatürk’ü bugün bu vesile ile bir kez daha özlem ve saygı ile anıyoruz.

Atatürk’ün kazanmış olduğu zaferlerin önemini, büyük mücadeleler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin inkişafı adına yapılan inkılâpları, Vatan ve Millete vakfedilmiş bir ömrün en zarif tezahürlerini Aziz Atatürk’ün Anadolu’nun büyük bir bölümünü kapsayan yurt gezileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

Misafirperver Malatya Halkının Atatürk’ü misafir etmesine vesile olan şey demiryolu olmuştur. 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya’nın kadirşinas insanı hem Atatürk’ü ağırlamış hem de demiryoluyla ilk kez tanışmıştır. Demiryolu ağına son derece önem veren Atatürk, demiryollarının memleket için toptan tüfekten daha mühim bir emniyet silahı olduğunu ifade etmiş, “Türk Milleti’nin servet, refah, medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları bu demir yollarda olacaktır” diye ifade etmişlerdir.

95 yıl sonra bugün Atatürk’ün kurarak bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda dünya devletleri arasındaki müstesna yerini alırken, Malatya’mız da kabuğunu kırmış modern bir Büyükşehir olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

O’nun Cumhuriyet’imizin kuruluş yıllarında ifade ettiği; “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur” düsturunu ilke edinen yönetimimiz; halktan aldığı güç ve yetki ile Malatya’mızı gerek fiziki gerekse sosyal ve kültürel alanda daha yaşanılabilir bir kent yapma adına yoğun bir gayretin içerisindedir.

Amacımız, 87 yıl önceki ziyaretinde yapmış olduğu, “Önemli ve Feyizli şehir” nitelemesine layık olmak üzere Malatya’mızı alt ve üst yapısı ile birlikte bütün kentsel sorunlarını asgari düzeye indirmiş bir bütün şehir konumuna getirmektir.

Bu hizmet yürüyüşümüzde elbette en büyük rehberimiz O’nun; “manevi mirasım” olarak ifade ettiği “akıl ve bilim”dir.

Evet, bugün tarih, 13 Şubat 2018… Cumhuriyet tarihimizde 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi tarihler önemli tarihlerdir. Bu tarihler tüm yurtta kutlanır.

Oysa 13 Şubat tarihi sadece Malatya’da kutlanır. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu tarihi önemsiyor, programlar düzenliyoruz.

Yine Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi;

Kurtuluş Savaşımız; askeriyle, idarecisiyle, din adamıyla, her kesimden halkıyla milletimizin topyekûn kıyamının adıdır. Böyle bir mücadeleye liderlik eden ismin, milletin gönlünde en kıymetli yere sahip olması kadar tabii bir şey yoktur”

Bugün de yine kahraman ordumuz, binlerce tır ağır silahlarıyla konuşlanmış yedi düvele karşı büyük bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Ordumuz, başta Afrin olmak üzere emperyal güçlerin destekledikleri terör örgütleriyle birçok bölgede vatan müdafaası yapmakta, ülkemizi terör belasından kurtarmak için canla başla mücadele etmektedir.

Bu vesile ile bu topraklar için şehid olan evlatlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyor. Yüce Rabbimizden ordumuza güç vermesini, muzaffer etmesini niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle büyük önderin İlimize teşriflerinin yıl dönümünde; Büyükşehir Malatya’mızı ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ hedefi doğrultusunda yarınlara hazırlamanın heyecanı ile O’nu bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anarken, hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi