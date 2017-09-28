“İyi Başladık Sürdürmek İstiyoruz”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, sezona iyi başladıklarını ifade ederek, iyi gidişi sürdürüp, ligi hedefledikleri noktada bitirmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon BAL Ligi 2. Grup’ta liderlik yarışını sezon sonuna kadar sürdüren ancak hedefine ulaşamayan Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun ilk maçında sahasında Kahramanmaraş ekini 1920 Maraşspor’u 4-0 mağlup eden yeşil beyazlılar, ligin ikinci haftasını bay geçirecek. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda grubun iddialı takımlarından Dersimspor’a konuk olacak olan Yeşilyurt Belediyespor, dördüncü hafta ise yine grubun diğer iddialı takımı Adıyaman 1954 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Grup’ta ikinci haftayı bay geçecek olan yeşil beyazlılar, Yeşiltepe 3 nolu sahada çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı.

Takımın antrenmanını takip eden kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, 1920 Maraşspor galibiyetiyle sahaya başladıklarını anımsattı.

Sucu, takımdan ayrılan futbolcuların yerine transfer edilen isimlerin takıma kısa sürede uyum sağladıklarını ifade ederek, “İyi bir takımımız var. Sezona iyi hazırlanmıştık, iyi de başladık. Ligin ilk haftasında sahamızda 1920 Maraşspor’u 4-0’la geçtik. Ligin ikinci haftasını bay geçtikten sonra üçüncü ve dördüncü haftada önemli maçlar oynayacağız. Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarımız iyi geçiyor” dedi.

Sezona iyi başladıklarını ve iyi gidişi sürdürmek istediklerini dile getiren Sucu, “Bu sezon grupta birçok takımın üst lig hedefi var. Her takım kıyasıya bir yarış içerisinde olacak. Bizde iyi bir takımız ve hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda sezona iyi bir başlangıç yaptık. Amacımız iyi gidişi sürdürüp, hedefimize ulaşmak” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi