Jandarma Denetimlerini Sürdürdü

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca sorumluluk bölgesinde son 1 haftada yapılan denetimlerde, 2’si FETÖ/PDY suçlamasıyla aranan olmak üzere 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Jandarma denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgi verildi:

“19 – 26 Eylül 2017 tarihleri arasında meydana gelen; FETO/PDY Terör suçları kapsamında; apılan sorgulama neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan (1) şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında soruşturma yürütülen (1) askeri personel yakalanarak, İzmir iline sevk edilmiştir.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde; toplam (15.318) kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde (28) şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 19 – 26 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; (5.394) araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan (320) araç sürücüsüne ceza kesilmiş, (60) araç trafikten men edilmiş, (169) okul ve (20) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

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