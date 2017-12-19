Jandarma Kaçak İçki Ele Geçirdi

Malatya’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 221 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında Yeşilyurt ilçesi Dilek ve Samanköy mahallelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla 3 ev ile 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 gram esrar maddesi, 313 şişe, 5 litre votka, 92 litre rakı, 124 litre viski olmak üzere 221 litre bandrolsüz kaçak içki ile 73 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 55 paket makaron sigara ele geçirildi.

Denetimlerde 15 bin 964 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde aranan 25 kişi yakalandı.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamada ise 9 bin 151 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 452 araç sürücüsüne ceza kesildi. 96 araç trafikten men edildi. 41 okul servis aracı ile 36 işçi servis aracı kontrol edildi.

AA