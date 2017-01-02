Judo İl Seçmeleri Yapıldı
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo İl Seçmeleri yapıldı.
Tecde Spor Salonu’nda düzenlenen seçmelerde, erkeklerde 17, kadınlarda 12 sporcu derece yapabilmek için mücadele etti.
Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcuların isimleri ise şöyle:
Kızlar: 32 Kilogramda Büşra Temurcu birinci, 40 Kilogramda Hayrunnisa Başyağit birinci, 44 Kilogramda Yeşim Çekici birinci, 48 Kilogramda birinci Pınar Demirhan, 48 Kilogramda Esra Tosun, 57 Kilogramda Ümran Kısak birinci, +63 Kilogramda Duygu Başyağit birinci, 52 Kilogramda Ümran Sude Sevgi birinci oldular.
Erkekler:42 Kilogramda Ercan Tosun birinci, 55 Kilogramda Hamdi Kayra Gözükara birinci, 60 Kilogramda Ercan Akpınar birinci, 66 Semih Dengiz birinci, 30 Kilogramda Abdül Samet Dinler birinci, 34 Kilogramda Salih Emre Fidan birinci, 38 Kilogramda Fatih Aktaş birinci, 46 Kilogramda Deniz Ete birinci, 50 Kilogramda Ferhat Aktaş birinci, +66 kilogramda Hamdi Kayra Gözükara birinci oldular.
Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda kilolarında birinci olan sporcular, 21-22 Ocak’ta Muş ilinde yapılacak grup müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, sporcuların burada gösterdikleri başarıyı, grup müsabakalarında göstereceklerine inandıklarını belirterek emeği gecen tüm sporcu ve ailelerine başarılar diledi.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA-iha