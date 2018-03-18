Judo Yarı Final Grubu Sona Erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya’da yapıldı.
Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’dan 67 kız 82 erkek sporcu katıldı.
Malatya’da iki gün süren mücadele sonunda kızlarda Siirt, Şırnak, Mardin, erkeklerde ise Şanlıurfa, Siirt ve Batman takımları 7-8 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Judo Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve antrenörler tarafından verildi.
AA
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