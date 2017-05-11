Kaçak Elektrik Operasyonlarına Hız Verildi

Fırat Edaş Malatya İl Müdürlüğü tarafından yapıla açıklamada, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 4 ilde kaçak elektrik operasyonlarına hız verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği çalışmalar kapsamında, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen abonelerin yanı sıra kaçak tüketime yardım eden kişiler hakkında da yasal yaptırımlar uygulanıyor. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek amacıyla il ve ilçelerde güvenlik güçleri eşliğinde yürüttüğü çalışmalara hız verdi. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli il ve ilçelerini kapsadığı ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve sanayi tarifesinde enerji kullanan yerleri ziyaret eden Fırat EDAŞ uzman ekipleri, sayaçlara ait ölçü devrelerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Fırat EDAŞ ekiplerine, bazı bölgelerde güvenlik güçleri de eşlik etti.” ifadelerine yer verildi.

Kaçak elektrik kullanan abonelere üç yıla kadar hapis cezası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi, “Fırat EDAŞ, kaçak elektrik ile yürüttüğü mücadele kapsamında bu konuya duyarlı ve sorumluluk bilinci taşıyan herkesi, Fırat EDAŞ kurumsal web sitesi ve 444 9 186 numaralı 7/24 Çağrı Merkezi üzerinden, kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu olmadan ihbarda bulunmaya davet ediyor.Kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirildiği tespit edilen tesisatlar için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet Yönetmeliğinin 26.,27.,28.,29. ve 30. maddelerine istinaden işlem yapılıyor ve kaçak tüketim faturaları düzenleniyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince; abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kaçak elektrik kullanan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası için suç duyurusunda bulunulabiliyor. Kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirilmesine yardım ettiği tespit edilen kişilere de ayrıca yaptırımlar uygulanıyor.”

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