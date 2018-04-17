Kaçak Mal ve İçki Ele Geçti

Malatya’da kaçak sigara ve malzemeleri, cep telefonu ve içkiden dolayı 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı tütün mamulleri, mal ve içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 148 adet Gümrük Kaçağı elektronik nargile, sigara ve sigara likiti, 84 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 51 adet Gümrük Kaçağı cep telefonu ve 24 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler için 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com