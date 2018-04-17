Kaçak Mal ve İçki Ele Geçti
Malatya’da kaçak sigara ve malzemeleri, cep telefonu ve içkiden dolayı 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı tütün mamulleri, mal ve içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 148 adet Gümrük Kaçağı elektronik nargile, sigara ve sigara likiti, 84 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 51 adet Gümrük Kaçağı cep telefonu ve 24 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gümrük kaçağı malzemeler için 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."