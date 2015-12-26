Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Polis tarafından yapılan operasyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, 4 Bin 459 adet gümrük kaçağı sıgara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.