Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Polis tarafından yapılan operasyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, 4 Bin 459 adet gümrük kaçağı sıgara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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