Kaçak Sigaradan 4 Gözaltı



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 4 ayrı operasyonda 14 bin 881 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Müdürlükten operasyonlarla ilgili şu bilgi verildi:



“Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 30-08.2011- 05.09.2011 tarihleri arasında kaçak sigara temin edicileri ve tablacılarına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda;



Çeşitli markalarda 14881 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Sigaraları sattıkları ve naklettikleri anlaşılan H G, Ş Ç, R Ö ve E G isimli 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılmıştır.”



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