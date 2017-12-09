“Kademe Anlayışımız Kazanmamızı Sağladı”

Göztepe’nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda oynadıkları 3 maçtan hedefledikleri 10 puanı çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maç sonu açıklamada bulunan Tuna, “Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Son 4 maçın 3’ünü Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte deplasmanda oynadık. Bu maçlardan 10 puan çıkarma hedefindeydik. Çünkü Malatya’ya gelene kadar 7 puan çıkartmıştık. Bu bize ligin ilerleyişinde çok avantaj sağlayacaktı. Bu konuda mutluyuz” dedi.

Tuna, öne geçtikleri ve süreci önde götürdükleri bir maç oynadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Karşılaşmanın pas yüzdesi çok düşük oldu. Biz topa sahip olan bir takımız ama bu üstünlük tamamen Malatyaspor’daydı. Bunun iki sebebi var; 30 metre üzerinde 80 tane pasla oynandı. Biz 80, Malatyaspor ise 79. Bu özellik maçı biraz pas yüzdesinin düşük olmasına ve orta sahanın hızlı geçişine neden oldu. Öne geçtiğimiz anlarda, aslında bu konuda tecrübeliydik, 3-1, 3-2’lik maçları biz çok yaşadık. Bu konuda tecrübemiz konsantrasyonumuzun yüzde yüz oranında ve bunun üzerinde sahadaki hakimiyetimizi sağladı. Rakibimize pozisyon versek de bu pozisyonlardaki iyi organizasyonumuz ve kademe anlayışımız maçı kazanmamızı sağladı. Tabi Malatyaspor’un kullandığı uzun toplar bizi biraz daha geriye itti. Bu anlamda takım boyumuzu biraz kısaltmamız, topa sahip olma oranımızı da etkiledi.”

Her iki takım taraftarına da teşekkür eden Tuna, “Maç öncesi hem Evkur Yeni Malatyaspor’un bize gösterdiği misafirperverlik hem de takımlarını destekleyişleri kayda değerdi. Bizim taraftarımız, övgüyü her zaman hak eden bir taraftar. Burada da gördük, coşkuyu bize yaşatıyorlar. Maçın önüne geçen en iyi olay buydu. Maçı kazanmamız bizim açımızdan şöyle önemli; ligde kalıcı olma hedefiyle lige başlamış biz Göztepe’nin hedeflerini daha da yukarıya taşıması adına önemliydi. Bu konuda da mutluyuz” diye konuştu.

Tuna, duran top organizasyonlarında sürpriz bir oyuncu daha kullandıklarını belirterek, “18 içine 5 oyuncuyla giren bir takımız ama bugün 6 oyuncuyla duran toplarda gol aradık. Organizasyonumuza sürpriz bir oyuncu daha dahil ettik. Taktik açıdan duran toplar bizim için çok önemliydi. Bugün 15.golümüzü attık. Duran toplarda çok üstün bir takımız. Bunu iyi kullanıyoruz, iyi çalışıyoruz. Malatyaspor’un da bu konuda zaafı vardı. Duran toplardan goller bulan bir takımdı ama biz bunu iyi kullandık” dedi.

Hakemlerle ilgili konuşmayacağını kaydeden Tuna, “Penaltılar lehimize ya da aleyhimize verilse de maç eleştirisinde hakem adını ağzıma daha almadım. Prensip olarak hakemleri konuşan teknik adamlarında takımlarında hiçbir zaman kalıcı olmadığını, bahanelerin onlara bulunduğunda hiçbir şey kazanılmadığına çok şahit olan bir teknik adamım. O yüzden hakemleri hiçbir şekilde konuşmadım, bugünde konuşmayacağım. Benim adıma bütün hakemlerin gösterdiği maçtaki iyi ya da kötü kararları, emin olun biz teknik adamların ya da oyuncuların yaptığı hatalardan daha fazla değil. Daha aşırısını yapıyoruz. Öz eleştirimi bundan yana kullanıyorum eleştirimi de hakemlerden yana kullanmamaya lig bitene kadar devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: iha