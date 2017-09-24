“Kadroda Revizyon Olumlu Sonuç Verdi”

Evkur Yeni Malatyaspor’un 4-2 kazandığı maçtan sonra her iki takımın teknik sorumluları, maç sonrası değerlendirmelerde bulundular. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Yönetimden affımı isteyeceğim” dedi.

EYMS CEPHESİ..

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetle önlerinin daha da açılacağını söyledi.

Kardemir Karabükspor maçında kadroda revizyona gittiklerini ifade eden Çalışkan, kadrodaki revizyonun olumlu tepki verdiğini belirtti.

Çalışkan, Kardemir Karabükspor deplasmanına moralli geldiklerini kaydederek, “Hafta içerisinde İnegölspor ile Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşması oynadık. İnegölspor deplasmanında 2-0 kazandık ve bir üst tura yükseldik. Kardemir Karabükspor deplasmanına da bu moralle geldik” dedi.

İyi bir mücadeleyle sahadan galip ayrıldıklarını ifade eden Çalışkan, “İlk yarıda 3 gol bulunca biraz rahatladık. Penaltı için bir şey diyemiyorum. Pozisyonu görmedim. Ama yediğimiz ikini gol öncesindeki faul kararı bize ucuz bir karar olarak geldi. Ama sonuçta hakemin kararı, fazla yorum yapmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Çalışkan, takımın geleceğine ilişkin, “Biz yeni bir takımız. Takım olarak gelişiyoruz. Geçen sezon TFF 1. Lig’de şampiyon olan oyuncu kadrosundan bu sezon çok az oyuncu kadroda yer alıyor. Kadroda çok fazla oyuncu değişikliği uyum sorununa neden oldu. Ama ben bundan sonraki süreçte bu galibiyete birlikte önümüzün açılacağını düşünüyorum. Yeni gelecek bir teknik adamla birlikte daha üst sıralara tırmanacağımızı umut ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, Ertuğrul Sağlam’ın istifasından sonra yaşanan süreçle ilgili, “Sonuçta Ertuğrul hocanın istifası sürpriz oldu. Maça iki gün kala ayrılış oldu. Bursaspor maçı sonrası İnegölspor ile yaşadığımız sıkıntıyı atlattık. Ayrılık, istifa olur ama bunun farklı bir şekilde olması camiamızı üzdü” ifadelerini kullandı.

KARDEMİR KARABÜK CEPHESİ..

Kardemir Karabükspor’u teknik direktörü Erkan Sözeri istifa sinyali verdi. Sözeri, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Yönetimden affımı isteyeceğim” dedi.

4-2 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamada bulunan Sözeri, “Beklemediğimiz bir oyun. Oyunun başında beklemediğimiz goller yedik. İlk yarı bizim açımızdan kötü geçti. Bunu beklemiyorduk. Daha doğrusu bu oyunu beklemiyorduk. Böyle goller yemeyi beklemiyorduk. Neresinden bakarsanız bakın ilk yarı kötü geçti. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerden sonra bir reaksiyon verdik. Takımımız bir kimlik savaşı verdi. Ancak sahadan 4-2 mağlup ayrıldık” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarı 3-0 geride soyunma odasına gittiklerini Sözeri, soyunma odasında oyuncularına ‘belki bu maçtan sonra bırakabilirim de önemli değil ama siz çıkın elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın, oldu oldu olmadı da ben her zaman hakkımı helal ederim’ dediğini anlattı.

Sözeri, ikinci yarıda futbolcuların kendisinin söylemlerine sahada çok iyi cevap verdiğini ifade ederek, “Bir ara durumu 3-2’ye getirdik. Geri dönüşü sağlayabilirdik ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, artık bu sonuç alındı. Kötü bir mağlubiyet aldık. Seyircilerin istifa çağrıları çok doğal. Bu tepkileri normaldir. İki maç mağlup olduk. Ama ülkemizde şöyle bir problem var; geçen bana ‘yerli antrenörlere sabır yok’ diye bir soru sorulmuştu. Belki biz bu ligde yeni çalışmış olabiliriz ama bu lige çok güzel bir giriş yaptık. Son iki haftada aldığımız mağlubiyetlerde ortada, hiç hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Ama insanlar sonuca bakıyor. Siz maça şöyle bir halde çıkıyorsunuz; anket yapılıyor, bu maçtan sonra ‘Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin.’ Böyle bir ruh haliyle oyuncularım, ben, yönetim maça çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu ülkemizdeki problem. Siz bu şekilde maça çıkarsanız, oyuncunuz ne kadar motive olabilir? Çokta gerek yok. Başkanımıza, yönetim kuruluna ve camiaya teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiler. Başkanımızla konuşmadan ağzımdan istifa diye bir sözcük çıkmayacak. Ama açıkçası affımı isteyeceğim. Affımı isteyeceğim, Karabükspor’a daha fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü sonuçta futbol sonuç oyunu ve bu sonucu da 3 maçtır alamadığımıza göre faturayı ödeyecek kişi de belli” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAFLAR: AA- Karabük