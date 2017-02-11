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Malatya Haber -

Bayan Antrenör Takımını Çekti

Bayan Antrenör Takımını Çekti
  • 11.02.2017
  • 0
  • Hentbol maçında daha önce oyuncusu olan rakip takım kalecisinin aşırı sevincine tepki gösteren kadın antrenör takımı sahadan çekti

Hentbol Erkekler 2. Ligi D Grubu’nda mücadele eden Malatya Gençlik Spor Kulübünün antrenörü Yeliz Çakır Fırat, rakipleri Siirt Kurtalan Ekspres Sporun kalesini koruyan Burak Adanır’ın aşırı sevinç gösterisine tepki olarak takımını sahadan çekti.

Yeşiltepe Spor Salonunda oynanan, Yusuf Pencar, Bilal Karakuş hakem ikilisinin yönettiği müsabakada konuk ekip ilk yarıyı 18-13 önde kapadı.

İkinci yarı Siirt Kurtalan Ekspres Spor Kulübü maçı 33-19 önde götürürken, ev sahibi Malatya Gençlik Spor Kulübü takımının antrenörü Yeliz Çakır Fırat, üniversite öğrenimi için Siirt’e giden eski oyuncuları ve rakip takımın kalecisi olan Adanır’ın aşırı sevinç gösterisine tepki olarak takımını sahadan çekti.

Siirt Kurtalan Ekspres Spor Kulübü Antrenörü Zeki Siner, maç sonunda yaptığı açıklamada, mücadelenin ikinci yarısında rakiplerinin sahadan çekildiğini ve buna bir anlam veremediklerini söyledi.

Kalecileri Adanır’ın eskiden Malatya ekibinde oynadığını anımsatan Siner, “Kalecimizin gol sonrası sevinç hareketini hoş algılamamış. Bizler gereken uyarıyı yaptık. Müsabaka oynansaydı iyi olurdu. Maçta hiçbir taşkınlık yoktu. Oynanmadığı için üzüntülüyüz.” dedi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA 

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