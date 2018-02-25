Kaleli Gençlerden Geleceğe Mektup
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılını konu alan mektupların yazılacağı “Gençlerden Geleceğe Mektup 2023” yarışmasının tanıtımı, Kale ilçesinde yapıldı.
Malatya Beydağı Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri tarafından yarışma hakkında, Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgi verildi.
Yarışmada öğrencilerden, 2023 yılına dair hedefleri, temennileri ve görüşlerini anlatan mektuplar yazmaları istendi.
AA
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