Karabasan
Morgan ailesinin oğlu Daniel, uykusunda gözleri açık şekilde kabus görmekte, buna rağmen adeta felçli gibi yerinden kıpırdayamamaktadır. Zamanla bu durum anne ve babasının da başına gelmeye başlar ve duruma çözüm bulması için uyku terapisti Alice Arnolds (Maggie Q) ile görüşürler. Doktor Arnolds birçok gözlem ve test yapsa da aileye gözünü dikmiş şeytani gücü alt etmesi hiç kolay olmayacaktır.
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – İngiltere
Tür : Korku
Süre: 84 Dak.
Yönetmen : Jonathan Hopkins
Oyuncular : Maggie Q, Will Kemp, Sam Troughton, Sylvester McCoy, William Hope
Senaryo : Jonathan Hopkins, Richard Hobley
Yapımcı : Pascal Degove, Kate Glover
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