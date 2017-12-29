Morgan ailesinin oğlu Daniel, uykusunda gözleri açık şekilde kabus görmekte, buna rağmen adeta felçli gibi yerinden kıpırdayamamaktadır. Zamanla bu durum anne ve babasının da başına gelmeye başlar ve duruma çözüm bulması için uyku terapisti Alice Arnolds (Maggie Q) ile görüşürler. Doktor Arnolds birçok gözlem ve test yapsa da aileye gözünü dikmiş şeytani gücü alt etmesi hiç kolay olmayacaktır.

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – İngiltere

Tür : Korku

Süre: 84 Dak.

Yönetmen : Jonathan Hopkins

Oyuncular : Maggie Q, Will Kemp, Sam Troughton, Sylvester McCoy, William Hope

Senaryo : Jonathan Hopkins, Richard Hobley

Yapımcı : Pascal Degove, Kate Glover

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