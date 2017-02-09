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Malatya Haber -

Karanlığın Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu
  • 10.02.2017
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İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian’ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian’ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian’ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : James Foley
Oyuncular : Jamie Dornan , Dakota Johnson , Kim Basinger , Eloise Mumford , Tyler Hoechlin
Senaryo : Niall Leonard
Yapımcı : Michael De Luca , Dana Brunetti

sinemalar.com

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