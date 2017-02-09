Karanlığın Elli Tonu

İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian’ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian’ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian’ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Dram , Romantik

Yönetmen : James Foley

Oyuncular : Jamie Dornan , Dakota Johnson , Kim Basinger , Eloise Mumford , Tyler Hoechlin

Senaryo : Niall Leonard

Yapımcı : Michael De Luca , Dana Brunetti

sinemalar.com