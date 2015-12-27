‘Kararlar Uygulanıyor mu?’

Malatya İl Genel Meclisi Toplantısı’nda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda sözlü tartışma yaşandı. Malatya’nın büyükşehir olması ile 5302 sayılı kanundan kaynaklanan yetki sorununun da çözülmüş olacağı dile getirildi. İl Özel İdaresi Salonu’nda Naci Şavata’nın başkanlığında Temmuz dönemi toplantıarını devam ettiren İl Genel Meclisi, gündemindeki maddeleri görüştü.

AR-GE ve Meclis Kararlarını İzleme Komisyonu’nda görüşülüp rapora bağlanan 2012 yılı Ocak ve Şubat aylarında kararlarının incelemesi ile ilgili raporun okundu.

Raporda alınan kararların çoğunluğunun uygulandığı, ancak sondaj açılması talebiyle ilgili kararların uygulanmadığı görüldü.

Bunun üzerine bazı meclis üyeleri, aldıkları kararın neden uygulanmadığını sordu. Raporda ise sondaj açılma talebinin iş yoğunluğundan yapılmadığının belirtildiği bildirildi.

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Mengüç, alınan kararların uygulanmamasıyla ilgili eleştiri yaparak, “Mesela geçen dönemki mecliste de bu dönemki mecliste de İl Genel Meclisi binasındaki Musuki Derneği’nin taşınması kararı hala uygulanmadı ”dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, 5302 sayılı yasadan kaynaklanan yetki nedeniyle kendilerinin karar aldığını, uygulayıcıların ise uyguladığını ifade ederek, “Malatya büyükşehir oluyor. Kocaeli büyükşehir uygulaması uygulanacak. O zaman bu meclisin yetkisinin artıp artmayacağını yapılacak uygulamada göreceğiz” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, kayısı hasat oranı konusunda İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgilendirilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin Cuma günü toplantıya gelmesi, köylerde yapılan bazı bölgelerdeki bozulan asfaltların durumunun ve bazı konularda sorulacak sorulara cevap verilmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya’nın meclis toplantısına çağrılması istendi.

Toplantıda, Pütürge İlçesi Pazarcık Sağlık Ocağı için ayrılan 60 bin liranın harcanmayan 30 bin lirasının da Pazarcık 112 acil istasyonuna aktarılması teklifi kabul edildi.

Asfaltla ilgili komisyonun hazırladığı rapor ise şöyle:

“Görülen eksikliklerden Bindal Köyü’nden alt yapısı hazırlanan ve 2013 yılı yatırım programına alınan 3 kilometre birinci kat asfalt, Bindal Köyü’nde bozulan yollarda 2 kilometre ikinci kat asfalt, Şahnahan Beldesinde 3.300 metre alt yapısı hazır birinci kat asfalt olmak üzere toplam 6 bin 300 metre birinci kat asfalt, 2 bin metre ise ikinci kat asfaltın yapılacağı kurum tarafından komisyonumuza bilgi verilmiştir.

Ayrıca yoldaki bir kısım bozulmaların nedenlerinin bölgeye yapılan sanayi yatırımlarından dolayı taşınan ağır tonajlı malzemelerden kaynaklandığı ve yine yapılan yolların şarampollerinin olmadığı, ayrıca bahçe ve arazi sulamalarında kaçak suların asfalt yollarda akması sonucu tahribat olduğu komisyonumuzca gözlenmiştir.

Sonuç itibariyle, bölgemizin genelinde görülen ağır tonajlı araçların yolları bozduğu bilinmektedir. Bunun için mutlak suretle kantar sisteminin kurulması ve ayrıca yapılan yolların uzun ömürlü olması için şarampollerin yapılması gerekmektedir.”