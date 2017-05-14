Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Gençlik Konseyi Derneği işbirliğinde organize edilen Kardeşlik treni, 2 bin gençle Elazığ’a gitti.

Malatya Garında düzenlenen törenle Kardeşlik Treni, Elazığ’a hareket etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, “Kardeşlik Trenini, geçen yıl Sivas Divriği’ne uğurlamıştık. Bu yıl da yine bir başka komşu ilimiz olan Elazığ’a gönderiyoruz. Yolunuz açık olsun” dedi. Gençlik Konseyi Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ise 2 bin üniversite ve lise öğrencisi ile Elazığ’a gittiklerini belirterek, “Bizlere büyük destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır ve emeği geçen tüm ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberliktir. Bizler de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Kardeşlik Treni ile kadim dostumuz olan Elazığ’a gidiyoruz. Orada çeşitli etkinlikler olacak” diye konuştu.

TCDD İşletme A.Ş Malatya Koordinatörü Muzaffer Koç, organizasyondan dolayı ilgililere teşekkür ettiğini belirterek, tüm gençlere hayırlı yolculuklar dilediğini kaydetti.

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