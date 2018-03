“Kariyerden Çok Karakterli Futbolcularımız Var”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile İssiar Dia, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Gençlerin Projeleri Destek Programı’ kapsamında Malatya’da bir kitap kafede söyleşi yaptı.

Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Kara ve Dia hem tecrübelerini paylaştı hem de gençlerin sorularını cevapladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, “Futbolda her zaman her şey yolunda gitmiyor. Her şeyin bazen bir yeri ve zamanı oluyor. Bende şansız sakatlıklar yaşadım. Üst üste iki büyük sakatlık geçirdim. Kendim için yeni bir yol çizerek, plan yapmam gerekiyordu. Trabzonspor’dan ayrılırken tabi ki dezavantajların olacağını biliyordum ama avantajlarımın daha çok olduğuna inandığım için ayrıldım. Bu yolda da Malatyaspor’u seçmem benim için çok doğru bir karar oldu. Çok şükür sezon başından beri her şey istediğim gibi gidiyor. Kalan maçlarımızda da inşallah her şey istediğimiz gibi gider” dedi.

Kara, takımın iyi bir gidişatının olduğunu kaydederek, “Rakibinizden daha iyi konsantre olup, daha iyi mücadele ederseniz yenemeyeceğiniz bir takım yoktur. Oynadığımız maçlarda da bunu gösterdik. İnşallah her zamanki gibi üzerine koyarak devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin ‘milli takım hayalin var mı?’ sorusuna, Kara, “Milli takıma kim gitmek istemez. Herkesin hedefi vardır. Benim hedefim de takımıma daha fazla katkı sağlayıp, milli takıma gitmek. Bunun içinde çalışıyorum” cevabını verdi.

Kara, çok önemli ve tecrübeli futbolcularla birlikte oynadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Eskişehirspor’da Borussia Dortmund’da 13 yıl forma giymiş, efsane futbolcu Dede’yle oynadım. Premier Lig’de güzel işler başarmış Kamara ile oynadım. Trabzonspor’da Oscar Cardozo ile oynadım. Türkiye’nin en iyi golcülerinden birisi olan Necati Ateş ile oynadım. Erkan Zengin ile oynadım. Şuanda takımda da çok kariyerli futbolcular var. İssiar Dia, Aly Cissokho ile oynuyorum. Kariyerden çok çok karakterli futbolcularımız var.”

Senegalli orta saha oyuncusu İssiar Dia ise sakatlık süreciyle ilgili olarak takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladığını ve gelecek haftaya kadar yüzde yüz hazır olacağını ifade etti.

Dia, Fenerbahçe maçına kadar performansının yüzde yüzünü yakalayacağını düşündüğünü anlatarak, “Fenerbahçe maçından önce Konyaspor maçımız var. O maçta alınacak olan 3 puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe benim eski takımımı ama ben Yeni Malatyasporluyum. Yeni Malatyaspor’un 3 puan alması içinde elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Söyleşi sonrası Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Kırma, futbolculara isimlerinin yazılı olduğu bakır tepsi, kalem ve Kuran-ı Kerim meali hediye etti.

Kara ve Dia, soba başına geçip, gençlerle birlikte kestane pişirerek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı Malatya’ya davet ettiler.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi