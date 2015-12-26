Kartepe’de Arapgir Zirvesi

İstanbul ve diğer illerden gelen çok sayıda Arapgirli, İzmit- Kartepe’deki zirvede biraraya geldi.

İki gün iki gece süren geziye ilişkin olarak Arapgir Kültür Derneği’nden yayınlanan bülten şöyle:

“Arapgir Kültür Derneği tarafından organize edilen ve 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kartepe gezisi renkli görüntülere sahne oldu. The Green Park Resort Kartepede gerçekleştirilen geziye İstanbul ve çevre illerden çok sayıda Arapgirli hemşehrimiz katıldı. İki gün iki gece süren gezide Arapgirliler doğanın ve otelin tadını çıkardı. İzmit Kartepenin eşsiz doğasında keyifli günler geçiren Arapgirliler, ilk önce telesiyej ile gezintiye çıktı.

ARAPGİRİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay AKŞAHİN yönetiminde Arapgirin dünü, bugünü, yarını konulu sempozyum yapıldı. AKŞAHİN ile birlikte Konducak Köyü Dernek Başkanı Zühtü GÜRŞEN, Gözeli Köyü Dernek Başkanı Bayram KAYA, Arapgir Postası Gazetesi sahibi Kamuran SEZER, Gebeli Köyü Dernek Başkanı Ali Rıza KILINÇ, Günyüzü Köyü Dernek Başkanı Asker ÇATALTAŞ Arapgir ile ilgili duygu ve düşüncelerini hemşehrileriyle paylaştı.

Arapgir Kültür Derneği başkanı Turgay AKŞAHİN, İlçemizin gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Arapgir, Anadoluda üzümün, kültürün ve tarihin birleştiği kent. İlçemizin en büyük değeri olan üzümün dünyaya tanıtılması için devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla elele çalışacağız. Özellikle de Bağbozumu Şenliklerinin yapılmasını ve üzümün dünya arenasına çıkmasını istiyoruz.

Dernek başkanlarımızla beraber tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bu kenti Türkiyenin sayılı turizm merkezlerinden biri yapmak için çalışacağız. İlçemize turizmin en önemli taşlarından olan konaklama sıkıntısını biliyoruz. Bunun için Belediye Başkanı Halit KONUKÇU, Kaymakam Engin AKSAKAL ve Arapgirli işadamlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Derneğimiz tarafından düzenlenen Kartepe gezisine iştirak eden Arapgirlilere teşekkür ediyorum, böyle geziler sayesinde hemşehrilerimizle bir arada olma fırsatını yakalıyoruz. Ekim ayında da Arapgire bir gezi yapmayı planlıyoruz. Bizi burada misafir eden değerli hemşehrimiz Adil ÜSTÜNDAĞa teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Arapgir Postası Sahibi Kamuran SEZER ise genç neslin Arapgiri tanımamasından yakındı ve burada ailelere büyük görevler düştüğünü anlattı. İlçenin en büyük değeri olan köhnü üzümünün artık tescillendiğine de dikkat çeken SEZER, Hemşehrilerimizi ilçeye üzüm konusunda yatırım yapmaya davet ediyoruz. En büyük değerimiz olan köhnü üzümünün dünya sofralarındaki yerini alması için herkese çağrıda bulunuyorum dedi.

KEŞİF TURU

Sempozyumun ardından Arapgirli misafirler Kartepenin eşsiz doğasını keşfetmeye başladı. Dağ bisikleti ve ATV ile tur yapan misafirler doyasıya eğlendi. Böylece ardından trekking ve çevre gezisiyle Kartepeyi keşfeden misafirler güzel bir Cumartesi günü geçirdi.

The Green Park Resort Kartepenin en seçkin restoranında gerçekleştirilen gala yemeğinde Arapgirliler türkülere eşlik etti. Halay çekip bu güzel gecenin tadını çıkardı.

Gecede bir konuşma yapan Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay AKŞAHİN, The Green Park Resort Kartepenin sahibi Adil ÜSTÜNDAĞa teşekkür etti ve kendisinin de içinde bulunduğu özel bir fotoğrafı takdim etti.

Gecede özel bir program yapan hemşehrimiz Sadık SALMAN en güzel Arapgir türkülerini seslendirdi ve izleyenleri coşturdu.

Arapgirliler otelin 11inci katında bulunan ve bir tarafında Sapanca gölünü, diğer tarafında ise İzmit Körfezini gören manzaraya sahip Körfez Roof Barda bu muhteşem geceye devam etti. Eğlencenin sabaha kadar sürdüğü gecede misafirler günü keyifle sonlandırdı.

MASA TENİSİ BİRİNCİSİ MUHARREM GÜL

Gezinin ikinci gününde misafirlerimiz telesiyej turu ile Kartepeyi keşfetmeye devam ederken kimi misafirlerimiz ise otelin havuz ve hamamında dinlenmeyi tercih etti. Özellikle geziye katılan beyler, düzenledikleri turnuvalarla değme sporculara taş çıkardı. 24 kişinin katıldığı masa tenisi turnuvasında Muharrem GÜL birinci oldu. 18 kişinin katıldığı tavla turnuvasında ise Mustafa DEMİR galip gelen taraf oldu. Ve iki gün iki gece süren keyifli Kartepe gezisi Pazar günü öğleden sonra sona erdi. Diğer gezilerde buluşmak dileğiyle.”