“Katılım Güzel, Herkes Huzur İçerisinde”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da oylarını kullandılar.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, oyunu Cengiz Topel İlkokulunda kullandı.

Başkan Çakır, Cengiz Topel Ortaokulundaki 2288 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, seçimlerin Malatya’da huzur içerisinde geçtiğini ifade etti.

Çakır, “Oyumuzu kullandık. Sabah yaklaşık on tane okulumuzu ziyaret ettik. Görev alan arkadaşlarımıza kolaylık dileklerimizi ilettik. Halkımızın görüşleri, ülkemizin geleceğine yönelik bir karar verecek. Birkaç saat sonra artık netleşmiş olacak. Ülkemiz için, geleceğimiz için hayırlı bir netice olur. Katılım güzel, sakin, herkes öyle huzur içerisinde. Kolay da bir seçim süreci. İnşallah hayırlı olur. Çalışmalar yapıldı herkes referandumla ilgili açıklamalarını ortaya koydu. En doğru kararı halkımız verecek. Halkın verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Herkes ülkesi için bir karar veriyor aslında ama en doğru olan çoğunluk hangi yönde karar verdiyse inşallah ülkemizin geleceği de o şekilde şekillenir. İnşallah güçlü bir ”Evet” bekliyoruz” diye konuştu.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI..

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da referandum oyunu kullandı.

Başkan Gürkan, oyunu Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulunda bulunan 2179 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya sabah erken saatlerde gelen Başkan Gürkan, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Gürkan, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI..

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eşi ve çocuklarıyla birlikte Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

Cumhuriyet tarihinde 7. kez referandum için sandık başına gidildiğini ve 16 Nisan seçimlerinin bu referandumlardan en önemlisi olduğu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: “Bugüne kadar yoğun bir propaganda süreci yaşandı. İnşallah yeni bir yönetim sistemiyle ülkemiz gelişimini daha hızlı bir şekilde sürdürecektir. 2023 hedefine doğru ilerlerken bütün vatandaşlarımız için güzel bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Polat, oyunu kullandıktan sonra Yeşilyurt bölgesindeki okullarda ziyaretlerini sürdürdü.

iha