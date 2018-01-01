Kavgada 1 Kişi Yaralandı
Malatya’da bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay gece yarısı Cezmi Kartay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra burada kavga etmeye başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik sokakta da devam etti. Kavgada darp edilen bir kişi yaralandı. Kavgada yaralanan şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavga sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, kavgaya karışanlar da polis tarafından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
iha
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