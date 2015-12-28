Kayısı Çiçeklendi Korku Başladı

Malatya’da havaların sıcak gitmesi ile birlikte kayısılar çiçek açmaya başladı. Geçen yılda bu zamanlarda açan kayısı çiçeklerinin yaşanan don nedeniyle büyük çapta zarara uğraması üreticileri şimdiden endişelendirmeye başladı.

Malatya’da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı ve kent ekonomisinin lokomotifi olan kayısıda çiçekler açmaya başladı. Özellikle Battalgazi, Kale ve merkezde çok sayıda kayısı ağaçları çiçeklenmeye başlarken bu durum ise üreticileri şimdiden endişelendirmeye başladı. Geçen yılda yaşanan don olayı sonrası kentteki kayısı ağaçlarının yüzde 95’i zarar görmesi nedeniyle geçen yıl kayısı üretimi büyük oranda düşmüştü. Kent ekonomisini de ciddi manada sıkıntıya sokan kayısının olmaması sonrası bu yılda don olayının yaşanıp yaşanmayacağı bilinmezken şimdiden kayısı üreticileri kara kara düşünmeye başladı.

Geçen yıla oranla bu yıl TARSİM’e ürün sigortalatmalarda ciddi bir artış yaşanırken ancak halen çok sayıda üretici kayısını sigortalanmamış durumda. Olası bir don olayında bir çok üreticinin bu yılda mağdur olacağı endişesi içinde olduğu bilinirken havaların bu şekilde sıcak gitmesi ile şu an tomurcuklanan bütün kayısı ağaçlarının da çiçeklenmesi bekleniyor.