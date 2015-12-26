”Kayısı İçin Yine Yollardayım..”

At arabasıyla 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne çıkıp kayısının sorunlarını gündeme getiren Malatyalı kayısı üreticisi Veysel Karani, bu yıl yine kayısı için yollara düşeceğini belirtti.

Bu yıl kayısı rekoltesinin fazla olması ve fiyatın düşmesi nedeniyle, sıkıntıyı Ankara’daki yetkililere iletmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Veysel Karani, Malatya Valisi Osman Derya Kadıoğlu ile görüşmek üzere geldiği valilikte, İl Genel Meclisi üyelerine kayısı ikram etti. Veysel Karani, “Kayısı ihracatının arttırılması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Vali de İl Genel Meclisi üyeleri de kayısının sorunlarının giderilmesi için azami olarak çaba göstermeli” dedi.

Önümüzdeki günlerde yürüyerek ya da at arabasıyla Ankara’ya gideceğini ifade eden kayısı üreticisi Veysel Karani, dünyaca meşhur kayısının bu yıl rekoltesinin fazla beklendiğini, bugünlerde fiyatın bu nedenle çok düştüğünü belirterek, “Üretici alın terinin karşılığına alamıyor. Bu nedenle, kayısı ne kadar fazla ihraç edilirse, o kadar değer bulur ve üretici alınan terinin karşılığına alır” diye konuştu.