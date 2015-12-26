Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

”Kayısı İçin Yine Yollardayım..”

”Kayısı İçin Yine Yollardayım..”
  • 26.12.2015
  • 0

At arabasıyla 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne çıkıp kayısının sorunlarını gündeme getiren Malatyalı kayısı üreticisi Veysel Karani, bu yıl yine kayısı için yollara düşeceğini belirtti.

Bu yıl kayısı rekoltesinin fazla olması ve fiyatın düşmesi nedeniyle, sıkıntıyı Ankara’daki yetkililere iletmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Veysel Karani, Malatya Valisi Osman Derya Kadıoğlu ile görüşmek üzere geldiği valilikte, İl Genel Meclisi üyelerine kayısı ikram etti. Veysel Karani, “Kayısı ihracatının arttırılması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Vali de İl Genel Meclisi üyeleri de kayısının sorunlarının giderilmesi için azami olarak çaba göstermeli” dedi.

Önümüzdeki günlerde yürüyerek ya da at arabasıyla Ankara’ya gideceğini ifade eden kayısı üreticisi Veysel Karani, dünyaca meşhur kayısının bu yıl rekoltesinin fazla beklendiğini, bugünlerde fiyatın bu nedenle çok düştüğünü belirterek, “Üretici alın terinin karşılığına alamıyor. Bu nedenle, kayısı ne kadar fazla ihraç edilirse, o kadar değer bulur ve üretici alınan terinin karşılığına alır” diye konuştu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."