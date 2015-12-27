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Malatya Haber -

Kayısı Köln Karnavalı’nda

Kayısı Köln Karnavalı’nda
  • 27.12.2015
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Köln Malatyalılar Derneği, “Beşinci mevsim” olarak adlandırılan karnaval eğlencelerinde, 8 Mart Salı günü Köln-Ehrenfeld’da saat 12.00 ila 17.00 arasında gerçekleştirilecek olan kortejde 10 bin paket Malatya kayısısı dağıtacak.

Dernek Başkanı Hidayet Yiğit (sağdaki), Malatya kayısısının tanıtımını bu yıl 2. kez yapacaklarını belirterek, “Dernek olarak amacımız Malatya’yı ve kayısısını tanıtmak. Bu yıl daha büyük bir karnaval kortejine katılıyoruz. İkişer tane kayısıyla hazırlanan 10 bin paketi Almanlara ikram edeceğiz” dedi.

Yiğit, Köln karnavalındaki geçide katılmak için Malatya’ya gidip Vali ve Belediye Başkanı ile birlikte tüm sivil toplum örgütleri ile görüştüğünü ve büyük destek gördüğünü ifade etti.

Köln karnavalında Malatya’nın ve kayısısının tanıtımının yanı sıra Alman kamuoyuna mesaj da vermek istediklerini kaydeden Yiğit, “Almanya’da yaşayan Türkler olarak Alman kültürüne ne kadar saygılı olduğumuzu, Türklerin uyum sorunu yaşamadığını bu şekilde göstermek istiyoruz. Karnaval Alman kültüründe ayrı bir öneme sahip. Alman Karnaval Organizasyon Komitesi ile görüşmemizde bu teklifimizden memnun olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.

Yiğit, gelecek yıl da Köln’deki en büyük karnaval kortejine katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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