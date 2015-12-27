Kazalarda 29 Yaralı

Malatya Emniyet Müdürlüğüne ait otomobil, Çolaklı civarında arka lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada biri sürücü olan iki polisin yaralandığı bildirildi. İldeki diğer kazalarda ise 27 kişi yaralandılar.

LASTİĞİ PATLADI..

42 yaşındaki E.B. yönetiminde bulunan Emniyet Müdürlüğüne ait oto, öğle saatlerinde Elazığ yolu Çolaklı Köyü civarında arka lastiğinin patlaması sonucu kontroldan çıkarak şarampola devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra 28 yaşındaki T.A. adlı polis memuru yaralandı.

DİĞER KAZALAR..

Mücelli Caddesinde 23 yaşındaki G.Ö. yönetiminde bulunan otoyla giderken, kenardan yola atlayan M.U. adlı şahsın, arka sağ kapıya çarparak yaralandığı bildirildi.

Çöşnük Kavşağında 23.30 sıralarında 27 yaşındaki S.G., tanımadığı birine ait motosiklete bindiğini ve virajı alamayarak devrildiklerini, kendisinin yaralandığını, motosikletin plakasını bilmediğini öne sürdü.

Orduzu Elmasuyu Caddesi üzerinde 45 yaşındaki M.Y. yönetiminde bulunan traktörle giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör su yoluna düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan 40 yaşındaki karısı F.Y. yaralandılar.

Çöşnükte 24 yaşındaki M.M.Ç., 50 yaşındaki M.G., 50 yaşındaki G.Y. ve 33 yaşındaki M.Ö. yönetiminde bulunan 4 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza sırasında 26 yaşındaki Y.Ö. adlı bayan ile U.C.Ö. ve U.Ö. adlı çocukların yaralandığı bildirildi.

Çöşnük Mahallesi Mehmetçik Caddesinde B.A. yönetiminde bulunan motosiklet ile Z.O. yönetimindeki oto çarpıştı. Kazada E.A. adlı şahıs ile 47 yaşındaki N.A. adlı kadın yaralandı.

Sanayi Sitesinde 25 yaşındaki A.D. yönetiminde bulunan otoyla giderken, 25 yaşındaki A.A. motosikletiyle otoya çarptı ve motorda bulunan 29 yaşındaki H.G.nin yaralandığı belirtildi.

Yeşiltepe Ergenekon Köprüsü üzerinde de 22.20 sıralarında M.Y. adlı genç, bir otonun çarpması sonucu yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, plakası polise verilen otonun kaza yerini terk ettiği ve arandığı bildirildi.

Çevreyolu Ankara yönünde 19 yaşındaki E.D. yönetiminde bulunan otoyla 38 yaşındaki D.Ö. yönetiminde bulunan otolar çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra G.G., F.Ç., T.G. ve T.A. adlı kişiler yaralandılar.

Doğanşehir Gövdeli beldesi Karamağara mevkiinde 31 yaşındaki Ş.B. alkollü olarak kullandığı 33..626 plakalı otosunu devirdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan 35 yaşındaki H.G. yaralandılar.

Darendenin Ilıca beldesinde de 33 yaşındaki B.A. yönetiminde bulunan 34..40 plakalı oto, Günerli köyü yönüne giderken karşı yönden gelen 39 yaşındaki H.D. yönetiminde bulunan 34..3214 plakalı otoyla çarpıştı. İkinci otoda bulunan E.D.nin yaralandığı bildirildi.

Yeşilyurt Aşağıoluklu Köyü çıkışında Adıyaman yönüne gitmekte olan 34 yaşındaki D.Ç. yönetiminde bulunan 44..954 plakalı aracın devrilmesi sonucu 31 yaşındaki D.Ç. adlı kadın ile 8 yaşındaki A.Ç. adlı kız çocuk yaralandı.

Yazıhandan Malatya yönüne gelmekte olan 22 yaşındaki A.Ç. yönetiminde bulunan 44 KU 977 plakalı oto Dilek yakınlarında devrildi. 02.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan 44 yaşındaki A.K. ve 20 yaşındaki A.K.nin yaralandıkları bildirildi.

Dilek beldesi yakınlarında 44 yaşındaki C.R. yönetiminde bulunan 44..273 plakalı oto, 03.00 sıralarında yol üzerindeki çukura düşmemek için manevra yapmak isterken, araç yol kenarındaki kanala devrildi, sürücü yaralandı.

Malatyadan Pütürge yönüne gitmekte olan 25 yaşındaki M.K. yönetiminde bulunan 34..1663 plakalı kamyonet Kavaklıdere köyü mevkiinde kaza yaptı, sürücü yaralandı.