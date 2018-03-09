“Kazanan Taraf Olacağız”

EYMS yöneticilerinin ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sahadan 3 puanla ayrılacağına yürekten inanıyoruz. Takımımıza inancımız ve güvencemiz tamdır. Evkur Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeri ve paydasıdır.” diye konuştu.

GEVREK BELEDİYE BAŞKANI POLAT’I ZİYARET ETTİ

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek beraberinde Kulüp Yöneticisi Mehmet Maden, Müslüm Boztaş ve Remzi Uğur ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret etti.

“GÜVENİMİZ TAM, TARAFTAR DESTEĞİYLE KAZANAN TARAF OLACAĞIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe karşılaşması için başarı dileklerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve Yöneticilerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. T.F.F.Süper Ligin son iki haftasında kazandığı 6 puanla ligde daha iyi bir konuma gelen Evkur Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetlerle hepimizi gururlandırmıştır. Süper Ligde 34 puanla 9.sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor hepimizin göz bebeği, onuru ve gururudur. Süper Lige yeni yükselen Evkur Yeni Malatyaspor hakem hatalarının yoğunlukta yaşandığı maçlara rağmen iyi futbol ve güzel sonuçlarla kentimizi layıkıyla temsil etmektedir. Pazar günüde ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe’yi kendi sahasında misafir edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’a güvenimiz tamdır, inşallah galibiyet serisine bu maçta da devam edeceğiz. Zorlu bir rakiple oynayacak olmamıza rağmen ilk yarıdaki bu denli maçlardan önemli puanlar çıkartan takımımız yine tribünleri dolduracak olan fedâkar taraftarlarımızın vereceği 90 dakikalık destekle sahadan 3 puanla ayrılacaktır, takımımıza sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Başkanımıza, Kulüp Yönetimine, taraftarlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize başarılar dilerim. Evkur Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeridir.” dedi.

“TAKIMIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ, 3 PUAN BİZİM OLACAK”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesini her zaman yanlarında gördüklerini, verilen desteklerin kendileri için büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Kulüp Başkanı Gevrek, “ Ligin ilk yarısında kendi sahamızda kazandığımız Galatasaray maçı öncesinde de Başkanımızı ziyaret etmiştik, o günde inşallah kazanırız demiştik ve kazandık. Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesinde yine Başkanımızı ziyarete ettik inşallah bu ziyaret uğurlu gelir ve kazanırız. Evkur Yeni Malatyaspor tüm Malatyalıların ortak değeri ve paydasıdır, bugünlere hep beraber el ele, omuz omuza vererek geldik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımıza verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. Taraftarlarımızla, esnaflarımızla bütün Malatya’lı hemşerilerimizin dua ve destekleriyle Süper Lige geldik. Hafta sonu da kendi evimizde ülkemizin güzide takımlarından Fenerbahçe’yi konuk edeceğiz. Fenerbahçe’yi en güzel şekilde misafir edeceğiz. Pazar günkü maç için hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktır. Teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize inancımız tamdır, tribünleri dolduracak taraftarlarımızın vereceği destekle inşallah 3 puan bizim olacak. Belediyelerimizin, kurumlarımızın ve taraftarlarımızın hep birlikte hareket ederek, aynı hedefe kilitlenerek, takımımıza sahip çıkarak inşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

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