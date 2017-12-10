Malatya’nın renkli simalarından olan ve küçük yaşlarda başlayan sinema tutkusu yüzünden sinema bileti alabilmek için evdeki eşyaları sattığını söyleyen “Aba Müslüm” lakaplı İbrahim Müslüm Okyay, “Sinema için anamın mutfağı sıfırlandı” diyor.

Malatya’da ‘Aba Müslüm’ olarak tanınan ve sinemaya olan tutkusuyla bilinen 62 yaşındaki İbrahim Müslüm Okyay, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmini 11 kez izlediğini söyledi. 52 yılda binlerce film izleyen Okyay, “Sinemaya bilet parası bulamayınca evin banyo kazanını sattım” dedi.

“SİNEMA TUTKUM KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI”

Malatya’nın renkli simalarından İbrahim Müslüm Okyay, küçük yaşlarda başlayan sinema tutkusu yüzünden evde bulgurdan banyo kazanına kadar birçok eşya satmış. Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmini 11 kez izleyen Okyay, “Filme gidebilmek için evin banyo kazanını sattım. Annem bana çok kızdı, iki gün dışarıda banklar üzerinde uyudum” dedi.

1966 yılında vizyona giren Yılmaz Atadeniz’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Yılmaz Güney’e ait Yedi Dağın Aslanı ile Aslanların Dönüşü filmlerini birçok kere izleyen Okyay, “Sinemaya olan tutkum küçük yaşta başladı. Anamın kazanını, bakır tepsisini eskiciye satıp, sinemaya gidiyordum. Günlük 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 seanslarındaki bütün filmleri izliyordum. 62 yaşındayım halende sinemaya gitmeye devam ediyorum. 11 sefer Yılmaz Güney’in oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmine gittim. Film Malatya’dan Elazığ’a gittiğinde, bu kez de Elazığ’a gidip filmi izledim. O filmlerin afişlerini bile söküp, evin odalarına asmıştım” diye konuştu.

“TOPLADIĞIM ŞİŞLERLE ZENGİN OLURDUM”

‘Sinema için topladığım şişelerle zengin olurdum’ diyen Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maçlarda simit, su sattım. Sokakta cam şişe ve kömür artıklarını topluyordum. Para olmayınca da evden eşya çalıp satıyordum. Bütün kazancımı sinemaya verdim. Sinema için anamın mutfağı sıfırlandı. Evde birçok eşyayı satmıştım, yine sinemaya gitmek için evde banyo kazanını gözüme kestirdim. Annem evde yokken banyo kazanını kopardım ve eskiciye satıp, Elazığ’a sinemaya gittim. Döndüğümde annem ‘banyo kazanım nerede?’ diyerek, beni iki gün eve almadı. İki gün bankların üzerinde yattım.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com