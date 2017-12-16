“KDV’de Güzel Karar” Müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “KDV ile ilgili konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda şeklini aldı. Son haline dönüştürerek önümüzdeki günlerde güzel bir karar ve haber halinde duyurulacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı’ ödül törenine katıldı.

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, KDV iadeleri ile ilgili düzenlemede sona yaklaştıklarını ifade ederek, “Maliye Bakanımızın KDV ile ilgili en son söylediği bilgiyi burada söylemeyi unuttum. KDV ile ilgili konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda şeklini aldı. Son haline dönüştürerek önümüzdeki günlerde inşallah güzel bir karar ve haber halinde duyurulacak” dedi.

“Türkiye, 2018’de de aynı standartlarda aynı niteliklerde büyümesini sürdürecek”

Türkiye’nin bütün tahminleri tersine çevirerek 2018’de de büyümeye devam edeceğini kaydeden Bakan Zeybekci, “Türkiye bütün tahminleri yani ‘keşke aşağıda olsun’ diye yapılan o tahminlerin tamamını tam tersine çevirerek 2018’de de aynı standartlarda aynı niteliklerde büyümesini sürdürecek. Türkiye ihracatında da 2018 yılında 169 milyar dolarlık orta vadeli programı da aşarak 170 sonrasında da 190-200 milyar dolarlık rakamlara doğru yolculuğunu devam ettirecek” diye konuştu.

“Dünyadaki ihracatın muhtemelen yarıya yakını e-ihracat eliyle yapılacak”

“Dünyada bütün bildiğimiz doğrular çok hızlı bir şekilde yanlış hale geliyor. Onun için hizmet ihracatında artık bütün merkezler yeniden kurgulanıyor” diyen Bakan Zeybekci, Türkiye’nin bu yüzden dünyanın en büyük havalimanını ve lojistik merkezini inşa ettiğini belirtti. Zeybekci şunları kaydetti:

“Ticaret değişiyor. En fazla 5 sene sonra dünyadaki ihracatın muhtemelen yarıya yakını e-ihracat eliyle yapılacak. Dünyada artık ihracat siparişleri geldiğinde büyük bir ihtimalle belki yarısı artık eskisi gibi şirketler tarafından konteynerlerle, uçaklarla hatta tırlarla gitmeyecek. Marka sahipleri yani tüketim alışkanlıklarını belirleyenler üreticiye; ‘sana gönderdiğim o yüz bin adetlik siparişi yüz bin ayrı adrese gönder çünkü ben onu e-ticaretle sattım’ diyecek. Onun için lojistik değişecek, nakliye değişecek, bankacılık, taşımacılık, hız değişecek. Onun için de gereğini yapıyoruz. Onun için de dünyanın en büyük havalimanını yaparken yanına dünyanın en büyük lojistik serbest bölgesini ve merkezini kuruyoruz”.

“1.1 milyonluk istihdamı karşılamak için Türkiye yüzde 6 civarında büyümek zorunda”

Türkiye’nin yüzde 6 büyüme ortalamasını tutturabilecek derinliğe ve ekonomik rezerve sahip olduğunu kaydeden Zeybekci, “1.1 milyonluk istihdamı karşılamak için Türkiye yüzde 6 civarında büyümek zorunda. Yüzde 6 civarında büyüyelim ki Türkiye olarak biz 1.1 milyonu ki her sene artacak istihdam sağlayalım. Türkiye yüzde 6-6,5 büyüme ortalamasını tutturabilecek ekonomik büyüklüğe ekonomik derinliğe ve rezervine sahiptir. Sadece tek bir problem var; bunu canlı bir şekilde aktiviteye alamamak. Onun için biz Allah’ın izniyle hem yüzde 6’nın üzerinde büyüyeceğiz hem de bunu sürdürülebilir bir şekilde büyüyeceğiz hem de şuanda olduğu gibi ikiz açık vermeden Türkiye bu büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşmasının ardından ‘Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı’ ödül törenine geçildi. Eğitim Hizmetleri Devlet Üniversiteleri kategorisinde 1’incilik ödülünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi alırken, 2’incilik ödülünü 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç aldı. 3’üncülük ödülü ise Erciyes Üniversitesi’nin oldu.

İstanbul, iha