‘KEŞKE’ Projesiyle Sevindirdiler

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “KEŞKE” projesi kapsamında Karakavak Mahallesinde ikamet eden üç yetim ve öksüz çocuğu evlerinde ziyaret ederek hayal ettikleri hediyeleri takdim ettiler.

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE 486 “KEŞKE” DİLEKLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, 2017 YILINDA 193 ÇOCUĞUN DİLEKLERİ GERÇEKLEŞECEK

Yeşilyurt Belediyesinin toplumsal duyarlılığı artırmak adına büyük bir titizlikle sürdürdüğü “Keşke” Projesi “Bütün Çocuklar Mutlu Olsa” sloganıyla 5 ile 13 yaş aralığındaki hayallerini yazan yetim ve öksüz çocukların istekleri sürpriz ziyaretlerle gerçeğe dönüşmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bizzat takip ettiği bu anlamlı proje sayesinde üç yıl içerisinde toplam 486 yetim ve öksüz çocuğun istekleri yerine getirildi. “Çocukların mutlu olduğu bir dünyanın geleceği aydınlık olur” düşüncesinden hareketle başlatılan “Keşke” projesinde 2017 yılında 193 yetim ve öksüz çocuğun isteği yerine getirilecek.

2017 YILININ İLK ZİYARETİ KARAKAVAK MAHALLESİNE YAPILDI

Karakavak Mahallesinde çocuklar hayallerinin gerçeğe dönüşmesinin heyecanı yaşandı. Dokuz ay önce babalarını trafik kazasında kaybeden üç yetim ve öksüz çocuk tarafından doldurulan formda yer alan hayal ve istekler AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katılımıyla gerçekleşen sürpriz ziyaretle gerçeğe dönüştü.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette bisiklet, tablet, saat, bebek, kitap seti, ayakkabı ve elbiselerden oluşan hediye paketinin teslim edilmesi sırasında çocukların yaşadığı mutluluk ziyarete katılanları duygulandırdı. Hayalini kurdukları eşyaları karşılarında görünce büyük bir heyecan yaşayan çocuklar “keşke” olsa dedikleri hediyelerini alırken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

POLAT, “MİNİK YAVRULARIMIZ HEDİYELERİNE KAVUŞURKEN BİZLERDE FARKLI DUYGULAR YAŞIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin toplumun tüm kesimlerine eşit seviyede hizmet ulaştırma kararlılığının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çocuklarımızın arzulamış olduğu isteklerini bu projeyle yerine getirmek bizim için en büyük sevinç kaynağıdır. Minik yavrularımız hayallerine kavuşurken, bizlerde farklı duygular ve heyecanlar yaşamaktayız.” dedi.

“KEŞKE” projesinin her yönüyle farklı ve özel bir uygulama olduğunu sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Polat, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde devam edip, muhtarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle devam eden “Keşke” projemiz kapsamında ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara bir form verdik. Verilen bu forma keşke olsa dedikleri isteklerini yazmalarını istedik. Yeşilyurt Belediyesi olarak geride bıraktığımız üç yıl içerisinde 486 çocuğumuzun isteklerini yerine getirdik. 2017 yılı içinde 193 çocuğumuzu ziyaret ederek “KEŞKE” dedikleri hediyeleri teslim edeceğiz. Bu yılın sonu itibariyle 679 çocuğumuza hediyelerini ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

ŞAHİN, “ZİYARETLER KAPSAMINDA EN ANLAMLI ZİYARET KEŞKE”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projelerine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederek kutladı.

Malatya genelinde sürdürdükleri ziyaretler kapsamında en anlamlısının Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülen “KEŞKE” projesindeki ev ziyaretleri olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Şahin, “Malatya’nın en ücra yerleşim alanına kadar gidip vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinliyoruz ve çözüm yollarını devreye koymak adına yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz kapsamında en anlamlısı hiç şüphesiz“ Keşke” proje kapsamında çocuklarımızı evlerinde ziyaret oldu. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibi sosyal belediyecilik anlamında başarılı işler yapıyorlar, kimsesizlerin yanında olmak, destek olmak farklı bir hizmettir. Başkanımızı ve ekibini bu duyarlı projeden dolayı tebrik ediyorum. Minik yavrularımızı evlerinde ziyaret edip hediyelerini vermek bizim adımıza büyük bir onurdur. Çocuklarımıza bisiklet, tablet, kitap seti ve çeşitli hediyeler takdim ettik. İnşallah onlarda gelecekte vatanına, milletine ve topluma faydalı hizmetlerde bulunurlar. Bizlerde her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri takdim edildi.

Ziyarette AKP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile Karakavak Mahalle Muhtarı Alaaddin Boyraz’da hazır bulundu.

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