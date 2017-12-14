KESK’ten ‘Geciken Karar’ Tepkisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ‘na bağlı sendika üyeleri tarafından Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun bir yıldır hiç ihraç edilen kamu emekçileri hakkında karar vermemesine tepki göstererek Başbakanlığa faks çekildi.

KESK üyesi bir grup Merkez PTT önünde bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Tarık Kaya, kurulan komisyonun bir an önce kamu emekçilerinin durumlarını görüşerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Basın açıklamasının ardından KESK üyeleri Başbakanlığa faks çektiler.

Çekilen faksta, “ 2 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulunda kurulması kararlaştırılan ve 23 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 685 Sayılı KHK ile kuruluşu ilan edilen 7 üyeli Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu bir yıldır hala ihraç edilen kamu emekçileri hakkında karar vermiş değildir.

Bu durum; Komisyonun bir yandan AİHM sürecini geciktirmek ve AB ülkeleri gibi dışarıdan gelen baskıları durdurmak, bir yandan da ihraç edilen kamu emekçilerini oyalamaya yönelik kurulduğu kaygısını doğrular niteliktedir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal bunun kararını alarak kamuoyuna ilan etmelidir.” İfadelerine yer verildi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com