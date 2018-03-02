Kışanak ve Tuncel’e Tahliye Yok

Malatya’da yargılanan tutuklu sanıklar eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın yedinci duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tuncel ve Kışanak, ‘mahkeme huzurunda bulunmak istemelerinden’ dolayı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklu sanık Sebahat Tuncel hakkında ‘izinsiz gösteri ve yürüyüş’ ile ‘basın açıklamaları’ nedeniyle açılan 3 davanın Malatya’daki dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

İddia makamı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve Malatya’daki dosyayla birleştirilen 3 dava dosyanın ayrılmasına, sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Nisan’a erteledi.

İddianamede, Kışanak hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurmak Ve Yönetmek”, 41 kez “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Kanuna Aykırı Toplantı Ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak” suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve 16 kez “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com