‘Kız Meselesi’nden Kavga
Malatya’da öğrencilerin arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Nasuhi Caddesi Hamidiye Camii mevkiinde meydana geldi. Dershane öğrencilerinin arasında çıkan kavgada A.Ç. (18) isimli öğrenci alnından yaralandı. Ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili polis incelemeyi sürdürüyor.
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