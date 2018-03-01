Kızıl Serçe
Dominika Egorova, Rus güvenlik servisinde eğitimli bir baştan çıkarıcı olan ‘sparrow’ olma isteği üzerine eğitilir. Dominika vücudunu bir silah olarak kullanmayı öğrenir ancak kişiliksizleştirme eğitimi süreci boyunca benlik hissini korumak için mücadele eder. Haksız bir sistemde kendi gücünü bulması, programın en güçlü varlıklarından biri olarak yükselmesine sebep olur. İlk hedefi ajansın Rus istihbarat alanına en hassas nüfuzunu sağlayan CIA yetkilisi Nate Nash’tir. İki genç görevli kariyerlerini, bağlılıklarını ve her iki ülkenin güvenliğini tehdit eden bir aldatmacaya düşerler.
Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular:
Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker
Tür: Gerilim
Yapım Yılı: 2017 (141 dk)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Justin Haythe, Jason Matthew
Yapımcı Firma: Chernin Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Red Sparrow
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