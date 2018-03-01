Kızıl Serçe

Dominika Egorova, Rus güvenlik servisinde eğitimli bir baştan çıkarıcı olan ‘sparrow’ olma isteği üzerine eğitilir. Dominika vücudunu bir silah olarak kullanmayı öğrenir ancak kişiliksizleştirme eğitimi süreci boyunca benlik hissini korumak için mücadele eder. Haksız bir sistemde kendi gücünü bulması, programın en güçlü varlıklarından biri olarak yükselmesine sebep olur. İlk hedefi ajansın Rus istihbarat alanına en hassas nüfuzunu sağlayan CIA yetkilisi Nate Nash’tir. İki genç görevli kariyerlerini, bağlılıklarını ve her iki ülkenin güvenliğini tehdit eden bir aldatmacaya düşerler.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular:

Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker

Tür: Gerilim

Yapım Yılı: 2017 (141 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Justin Haythe, Jason Matthew

Yapımcı Firma: Chernin Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Red Sparrow

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