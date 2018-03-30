Kızını ve 2 Arkadaşını Parkta Tabancayla Vurdu

Kızının bir erkek ile parkta oturduğunu gören 63 yaşındaki emekli şahıs, tabanca ile hem kızına, hem de yanında oturduğu şahsa ateş açtı. Olayda ikilinin yanında bulunan erkek şahsın arkadaşı da kurşunların hedefi oldu.

Olay; akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Çöşnük Kavşağı yakınlarında Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; emekli olan 63 yaşındaki E. K., 26 yaşındaki bekar kızı P.K.’nin parkta 31 yaşındaki M. N. İle oturduğunu görünce, yanında bulunan tabanca ile her ikisinin üzerine ateş etti. Onların yanlarında bulunan 36 yaşındaki Ş.S.’ye de seken kurşun isabet etti.

Olayda ağır yaralanan M.N. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, yaraları daha hafif olan P.K. ve Ş.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızın göğsünden, Ş.S.’nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisi süren M.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olaydan sonra kaçan baba E.K. Emniyet ekiplerince, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde kızını daha önce evli olan şahıs ile oturmaması ve gezmemesi konusunda uyardığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: iha