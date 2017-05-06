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Malatya Haber -

Kızlar Adıyaman’ı Rahat Geçti

Kızlar Adıyaman’ı Rahat Geçti
  • 06.05.2017
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor takımı 3-0 yendi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Ildız, Emre Yılmazer, Osman Yener hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Mavi kırmızılıların gollerini 5 ve 76’ncı dakikada Berfin Fırat ile 46’ncı dakikada Elanur Demir kaydetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün başkanı Doğan Çelebi, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Çelebi, dostça ve centilmence bir mücadele olduğunu kaydederek, “Rakibimizi bulduğumuz 3 golle mağlup ederek, galibiyete ulaştık. Takımımız iyi mücadele etti. Ligin bitimine 2 hafta kaldı. 2 haftada da istediğimiz sonuçları alıp, ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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