Kızların Maçı Üniversite Sahasında

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 10’ncu haftasında sahasında Kayseri ekibi Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3’te mağlubiyet alan mavi kırmızılılar, 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Lig’de bir maçı eksik olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 10’ncu haftada Cumartesi günü 12.00’da Kayseri ekibi Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile karşı karşıya gelecek.

İnönü Üniversitesi Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Metin Malatyalı, Mustafa Ahmet Yücel, Ahmet Doğan hakem üçlüsü yönetecek.

“YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYORUZ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, ligde üst üste kötü sonuçlar aldıklarını ifade ederek, Yıldırım Beyazıt Şafakspor maçından galibiyet ayrılıp, yükselişe geçmek istediklerini belirtti.

Çelebi, bu sezon altyapıdan yetişen ve ilk defa profesyonel takımda forma giyen oyuncularla ligde yer aldıklarını kaydederek, “Bu sene transfer yapamadık. Altyapımızda yetişen oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla grupta mücadelemizi sürdürüyoruz. Grup’ta zorlu takımlar var, biz bu takımlara karşı ilk defa profesyonel takımda forma giyen oyuncularımızla mücadele ediyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi