Polis Kokain Ele Geçirdi
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kokain maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“İlimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik 22.12.2016 günü yapılan Risk Analizine Dayalı Yol Uygulamasında; Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta içerisinde yapılan aramada, araç kapı içerisine gizlenmiş vaziyette daralı 105 gram kokain (crack) maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan şahıslar TCK188/3 (Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma) suçundan adli makamlara sevk edilmiş, şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”
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Allah kahretsin bunları mahvettiler şu güzelim memleketimi.Yeter artık biri bunlara dur desin.Çocuklarımmızı,gençlerimizi mahfettiler.Doğuda yaşıyoruz diye bu ülkenin evladı değil miyiz biz !