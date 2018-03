Komutanlara Veda İftarı

Malatya’daki 3 yıllık görev süresini tamamlayarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevinden başka bir göreve atanmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kurmay Albay Hasan Aksoy için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından veda yemeği verildi.

DSİ Sosyal Tesislerinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevinden başka bir göreve atanmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kurmay Albay Sayın Hasan Aksoy ve Bursa İl Jandarma komutanlığı Jandarma Özel Harekat Bölük Komutanlığına atanan Battalgazi ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Eren için MESOB tarafından verilen veda iftar yemeğine Vali Süleyman Kamçı, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulkadir Gündem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yıldırım Kılıçkıran, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya PMYO Müdürü Mehmet Karlı, Müftü Ümit Çimen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve davetliler katıldılar.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kurmay Albay Hasan Aksoy ve Üsteğmen Ahmet Eren’in için verilen iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek, “köylerde zaman zaman sınır davaları olur, bazen değişik davalar olur. Köy ziyaretleri esnasında sıkıntıları sorduğumda, ‘Bir dava oldu, ama jandarma geldi bizi barıştırdı. Hiç bir yere gitmeden, bir sıkıntı yaşanmadan dava sona erdi’ dediler. Toplumumuzun içinde olan, mahkemeye gitmeden, hadi karakola demeden Jandarma teşkilatımız köylerimizde yaşanan sorunların çözümünde ön ayak oldular. Hasan Aksoy Komutanımız bu işi Malatya’da başardı. Köylüyü Jandarmaya sevdirdi, Jandarmayı Köylüye sevdirdi, bizi de kendilerine sevdirdiler. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Biz kendilerinden memnunduk. Hem Hasan Aksoy komutanımıza ve hemde Ahmet Eren Üsteğmenime yeni görevinden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kurmay Albay Hasan Aksoy ise MESOB Başkanı Şevket Keskin’e teşekkür ederek, “Malatya’da 3 seneyi kazasız belasız bitirdik. Bu 3 sene içerisinde özellikle huzurlu bir kent olan Malatya ilimize ‘daha nasıl güzel hizmetler verip, buradaki güzel insanları nasıl hoşgörü içerisinde tutabiliriz’ gayreti içerisinde olduk. Bu görevi yaparken de Sayın Emniyet Müdürümüzün çok katkısını ve desteğini gördüm ben. ‘sen-ben’ değil, biz olarak Malatya iline, güzel insanlara hizmetlerde bulunmaya çalıştık. Bu yine bu 3 sene içerisinde sayın valimiz bize her faaliyette destek vermiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman bize inisiyatif kullanmada yardımcı olmuştur. Sayın Garnizon Komutanımız, ne zaman ordu karargahına gittiğimizde kendisi komutandan ziyade bir ağabey olarak bize yaklaşımda bulunmuştur. En kötü anımızda bile biz her zaman sayın Garnizon Komutanımızın yardımını gördük. Yine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, daire amirlerinin her zaman yardımını ve desteğini hissettik. Ben Malatya iline çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

MESOB Başkanı Keskin’in yollardaki radar kontrolüne karşı tepkilerini esprili bir şekilde gündeme getiren Kurmay Albay Hasan Aksoy, “Şevket başkanımızın radar konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Bu konuda jandarma trafik timlerimiz gerekli önlemlerini aldılar” dedi.

Kurmay Albay Hasan Aksoy , “Benim tayin yerim belli değil, Yüksek Askeri Şura’da belli olacak. Malatya benim 14. tayin yerimdi. Kısmet olursa 15. tayin yerime gideceğim. Artık neresi olursa olsun, bir kardeşinizin olduğunu lütfen unutmayınız. Her zaman evimin kapısı ve kalbim açık olacaktır sizlere” diye konuştu.