Komutanlardan 2. Ordu ve 7. Üsse Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve iki kuvvet komutanı Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı Karargahı ile 7. Ana Jet Üssü’nü ziyaret ettiler.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 31 Mart Cumartesi günü Elazığ ve Tunceli illerindeki askeri birliklere yönelik yaptığı inceleme ve denetimlerinin ardından Malatya’ya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte, 2’nci Ordu Komutanlığı ve 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı (Malatya)’nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.” denildi.

Genelkurmay tarafından “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki Birlikleri İnceleme ve Denetlemeleri” başlığı adı altından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte; 31 Mart 2018 tarihinde Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan terörle mücadele harekâtı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi almış ve direktiflerini vermiştir. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında;

– Bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini,

– Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini,

– Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğünü,

– Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini, şehit ve gazilerimizin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulmakta olduğunu ifade etmiştir.”

Orgeneral Akar’ın, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’den brifing aldığı öğrenildi.

Orgeneral Akar’ın, sınır ötesi harekatta görev alan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yaptığı ziyarette ise üs komutanı Albay Hasan Hüseyin Kambur’dan da brifing aldığı bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com