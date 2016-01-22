Konak’lı Kızlar Şampiyon

Malatya Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. 10 gün süren müsabakalarda Konak Kız Teknik ve Meslek Lisesi, il birincisi oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporlarının 2016 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu’nda 11-21 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada, Konak Kız Teknik ve Meslek Lisesi il birinciliğini elde etti. Şampiyonada, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Şampiyonanın sona ermesinin ardından dereceye giren okullara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Okullara ödüllerini, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan ile okul idarecileri takdim etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi