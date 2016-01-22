Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Konak’lı Kızlar Şampiyon

Konak’lı Kızlar Şampiyon
  • 22.01.2016
  • 0

Malatya Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. 10 gün süren müsabakalarda Konak Kız Teknik ve Meslek Lisesi, il birincisi oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporlarının 2016 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu’nda 11-21 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

0280c299-52b5-47fe-860c-d897f443d00dBirbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada, Konak Kız Teknik ve Meslek Lisesi il birinciliğini elde etti. Şampiyonada, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Şampiyonanın sona ermesinin ardından dereceye giren okullara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Okullara ödüllerini, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan ile okul idarecileri takdim etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."